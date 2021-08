Zweimaliger Herbstmeister SV Waldzell will auch in dieser Saison im Titelkampf mitmischen

Details Mittwoch, 04. August 2021 11:14

Was der SV Waldzell in den vergangenen Spielzeiten ablieferte, war schlichtweg beeindruckend. Mit konstant starken Leistungen setzte man in der 2. Klasse-West eigene Maßstäbe und führte insbesondere in der letzten abgebrochenen Meisterschaft das Klassement mit neun Punkten Vorsprung in souveräner Manier an. Dass folglich der Kampf um den Aufstieg auch in dieser Saison erneut über die Truppe von Übungsleiter Daniel Hauser führen wird, sollte angesichts der letzten Jahre nicht allzu weit hergeholt sein. Nichtsdestotrotz galt es auch beim SV nach der langen Zwangspause wieder zusammenzufinden und im Zuge der Sommer-Vorbereitung wieder auf Hochtouren zu kommen. Mithilfe der Erkenntnisse aus den bisherigen Testpartien möchte man in Waldzell in den kommenden Tagen noch an den letzten Schrauben drehen, bevor in wenigen Tagen der Ball bei Meisterschaftsspielen wieder rollen wird. Ligaportal.at sprach zuvor mit Übungsleiter Daniel Hauser.

Ligaportal.at: Wie verlief die Rückkehr auf den Trainingsplatz nach vielen Monaten ohne Amateurfußball?

Hauser: „Die Freude war natürlich bei allen Beteiligten enorm. Wir haben sofort, als Mannschaftstrainings wieder erlaubt waren, mit den ersten Einheiten begonnen. Nach einer kurzen Erholungspause sind wir dann um den 20. Juni in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Es hat sich sehr gut angefühlt, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“

Ligaportal.at: Wie zufrieden waren Sie mit dem Fitnesszustand der Mannschaft?

Hauser: „Das war bei den einen besser, bei den anderen etwas schlechter. Die allgemeine physische Verfassung meiner Mannschaft war letztes Jahr aber bereits sehr gut und ich denke, dass wir uns auch heuer auf einem ordentlichen Level befinden.“

Ligaportal.at: Welches Fazit ziehen Sie nach der bisherigen Vorbereitung? Welche Erkenntnisse konnten gewonnen werden?

Hauser: „Wir haben in den Testspielen sehr viel probiert, dabei standen die Ergebnisse definitiv nicht im Vordergrund. Zudem haben wir des Öfteren gegen Gegner aus höheren Ligen gespielt, da wurden die Schwächen meiner Mannschaft auch gnadenlos aufgezeigt. Dabei gilt es insbesondere noch an der Abstimmung in der Verteidigungsreihe zu arbeiten. Des Weiteren hat man gesehen, welche Akteure besonderes gut bereits harmonieren. Das dürfte im Verlauf der Meisterschaft sicherlich von Vorteil sein. Grundsätzlich sind wir aber auf einem sehr guten Weg.“

Ligaportal.at: Mit welcher Zielsetzung geht man in die neue Saison, nachdem die letzten abgebrochenen Meisterschaften äußerst erfolgreich gewesen waren?

Hauser: „Ich denke, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und konstant unsere Leistung auf den Platz bringen. Aber es ist klar, wir sind zwei Mal in Folge Herbstmeister geworden, da wollen wir natürlich auch in dieser Saison ganz vorne mitmischen. Es ist aber auf keinen Fall ein Muss. Der Aufstieg soll über uns führen, das ist ganz klar. Dafür muss aber natürlich immer alles zusammenpassen.“

