,,Der Bessere soll Meister werden.‘‘ – Reinhard Strasser, Obmann der Union Riegerting, im Interview im Ligaportal

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 11:00

Die Union Riegerting bleibt, zumindest bis zum letzten Nachtragsspiel des Kontrahenten aus Waldzell am 13.03.2022, an der Tabellenspitze der 2. Klasse West und das nicht unverdient. Nur zwei Niederlagen und zehn Siege sprechen für sich. Gemeinsam mit Reinhard Strasser, Obmann der Union Riegerting, lassen wir die Herbstsaison Revue passieren und klären natürlich die Meisterfrage.

Ligaportal: Letztes Jahr stand man zu diesem Zeitpunkt noch klar hinter Waldzell am 2. Tabellenplatz. Dieses Jahr ist man ihnen, falls sie beide Nachtragsspiele gewinnen, dicht auf den Fersen oder bleibt sogar an der Tabellenspitze. Was hat sich seitdem getan?

Strasser: ,,Grundsätzlich hat sich nicht viel getan, die Mannschaft ist nach wie vor die selbe. Einerseits hatten wir manchmal das nötige Spielglück, haben uns aber auch nach Gegentreffern nicht hängen lassen und konnten somit manchen Rückstand in einen Sieg umwandeln.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Strasser: ,,Mehr als zufrieden. Wir stehen besser da als erwartet!‘‘

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Lockdown fit?

Strasser: ,,Aktuell setzen die Jungs auf individuelles Training. Ab Mitte/Ende Jänner starten wir in die Vorbereitung.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Strasser: ,,Der Bessere soll Meister werden, wir wollen aber bis zum Schluss dabei sein und sind guter Dinge die Meisterschaft am 1. oder 2. Tabellenplatz abzuschließen.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Strasser: ,,Zurzeit ist uns nichts bekannt. Einige Langzeitverletzte kommen zurück und ergänzen unseren Kader sowohl in der Breite als auch in der Qualität.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Strasser: ,,Weiter um den Aufstieg mitspielen und unseren Jungen den Sprung in die Kampfmannschaft ermöglichen.‘‘

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!