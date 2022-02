Die Jungs aus ,,Saiga Hans‘‘ wollen das obere Drittel nicht davonziehen lassen!

Details Sonntag, 06. Februar 2022 17:51

Die Mannen von Ex-Trainer Philipp Penninger spielten eine souveräne Hinrunde und finden sich am Ende im oberen Mittelfeld auf 6. Platz wieder. Nun kommt mit Jungtrainer Manuel Gerner frischer Wind in die 2000-Seelen Gemeinde im Bezirk Braunau. Wohin die Reise diese Saison noch gehen soll, klärt der sportliche Leiter Oliver Friedl im Interview mit Ligaportal.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Friedl: ,,Sportlich war es eine gute Hinrunde. Wir haben gute Leistungen am Platz gezeigt und uns spielerisch definitiv weiterentwickelt. Leider hat uns die ein oder andere Unkonzentriertheit in den Schlussminuten Punkte gekostet. Von dem her wäre sicher noch mehr gegangen.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Friedl: ,,Im Kader tut sich nichts. Jedoch verlässt uns unser Trainer Philipp Penninger aufgrund von gesundheitlichen Gründen jetzt schon im Winter. Da er uns im Sommer sowieso verlassen hätte, haben wir uns jetzt schon geeinigt die Zusammenarbeit zu beenden. Mit Manuel Gerner kommt aber ein junger Trainer, der vorher bei der 1b in Schalchen tätig war. Ich kenne ihn schon lange und glaube natürlich, dass er unsere Jungs voranbringt.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Friedl: ,,Wir hoffen, dass die Saison weitergespielt wird und hätten auch kein Problem, wenn es mit 2G sein sollte. Wir erfüllen im Kader zu 100% die 2G-Regelung und an dieser Stelle muss ich ein Lob an die gesamte Mannschaft aussprechen.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Friedl: ,,Wir hatten viele Verletzte und das hat uns natürlich etwas die Konstanz genommen. Jetzt sind aber gottseidank wieder alle da und können in der Rückrunde wieder voll angreifen und mal schauen - vielleicht geht was.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Friedl: ,,Ich denke, dass Waldzell am Ende die Nase vorn hat. Sie haben den besseren Kader, jedoch wird das Rennen mit Riegerting aufjedenfall spannend.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Friedl: ,,Die Chancen, die wir kreiren in Tore umzumünzen und dadurch den Anschluss an die Top 5 nicht zu verlieren.‘‘