2. Klasse West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Maximilian Eichlseder (Union Polling)

Endergebnis:

1. Maximilian Eichlseder (Union Polling / 3750 Stimmen)

2. Philipp Badegruber (Union Polling / 2097 Stimmen)

3. Michael Oertl (Union Polling / 1059 Stimmen)

4. Michael Achleitner (Union Polling / 949 Stimmen)

5. Markus Hintermaier (Union Polling / 849 Stimmen)

6. Patrick Baier (Aspach/Wildenau / 669 Stimmen)

7. Christian Weibold (Union Polling / 235 Stimmen)

8. Ralf Brenneis (Union Polling / 211 Stimmen)

9. Alem Sistek (Union Polling / 150 Stimmen)

10. Patrick Glaser (SV Schildorn / 136 Stimmen)