In der Fremde seit 18. August 2019 sieglos! UFC Mettmach möchte Auswärtsfluch bannen

Details Dienstag, 26. Juli 2022 14:13

Seit einigen Jahren ist der UFC Mettmach in der unteren Tabellenregion präsent und zierte in den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 2. Klasse West jeweils das Ende der Tabelle. Auch in der vergangenen Saison waren die Innviertler unten dabei, aufgrund einer Steigerung im Frühjahr wurden die Mettmacher jedoch die "Rote Laterne" los und verdrängten die Kicker aus Polling auf den letzten Rang. "Im Herbst ist es nicht gut gelaufen und wir konnten nur fünf Punkte sammeln, nach einem Trainerwechsel - Stefan Steinhofer folgte Ronald Elflein nach - zeigte der Pfeil aber vorsichtig nach oben und haben uns in der Rückrunde anständig präsentiert", ortet Sektionsleiter Hansjürgen Wieser einen Aufwärtstrend.

Nur 2 Punkte aus den letzten 23 Auswärtsspielen

Nur Schlusslicht Polling durfte weniger Treffer bejubeln bzw. kassierte mehr Gegentore. "Auch wenn es nur in kleinen Schritten vorangeht, sind wir aufgrund der Steigerung im Frühjahr zufrieden und freuen uns, dass wir die Rote Laterne losgeworden sind", so Wieser. 16 der ingesamten 17 geholten Zähler fuhr der Nachzügler auf eigener Anlage ein, in der Fremde ist der UFC hingegen ein gerngesehener Gast. Die Mettmacher warten seit bereits 18. August 2019 vergeblich auf einen Sieg und ergatterten in den letzten 23 Auswärtsspielen nur mickrige zwei Punkte. "Dass wir auswärts riesengroße Probleme haben, ist mir bekannt, eine derartige Horror-Bilanz war mir aber nicht bewusst", schüttelt der Sektionsleiter den Kopf. "Wir müssen das ehestmöglich ändern und auch in der Fremde wieder voll punkten. Trotzdem überwiegt das Positive, denn im Frühjahr konnten einige junge Spieler integriert werden. Zudem hätten wir sogar noch mehr Punkte sammeln können, haben das eine oder andere Match jedoch unnötig verloren. So haben wir gegen Polling bereits mit 3:0 geführt, mussten am Ende aber eine bittere 3:4-Niederlage einstecken".

Neuer Verteidiger - intensives Trainings-Wochenende

Beim Trainingsauftakt fand Coach Steinhofer einen nahezu unveränderten Kader vor. Mit Adem Cinar, der zuletzt in Reichersberg aktiv war, steht jedoch ein neuer Verteidiger zu Verfügung. "Mehr hat sich im Sommer nicht getan, erfreulich ist, dass uns kein Spieler verlassen hat", meint Hansjürgen Wieser.

Nach einer 1:2-Niederlage gegen Oberndorf (Tirol) konnte die Steinhofer-Elf im zweiten Testspiel einen 4:1-Sieg gegen St. Peter/Hart feiern. Zuden nahmen die Mettmacher am Innviertler Cup teil, zogen aber in Runde eins gegen Bezirksligist Ranshofen mit 1:5 den Kürzeren. Im Rahmen der Vorbereitung steht von 5. bis 7. August ein intensives Trainings-Wochenende auf der eigenen Anlage auf dem Programm.

"Trauen uns zu, ins Mittelfeld der Tabelle vorzustoßen"

Nach der anständigen Rückrunde ist der UFC Mettmach auf den Geschmack gekommen und möchte in der neuen Saison in der Tabelle nach oben klettern. "Wir haben Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld gefunden und möchten den Aufwärtstrend fortsetzen. Wir möchten nicht noch einmal gegen die Rote Laterne kämpfen müssen, sondern trauen uns durchaus zu, ins Mittelfeld der Tabelle vorstoßen zu können", blickt der Sektionsleiter der neuen Spielzeit optimistisch entgegen.

