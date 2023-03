UFC Mettmach: "Haben uns taktisch und spielerisch weiterentwickelt"

Details Donnerstag, 02. März 2023 12:07

In den vergangenen Jahren war der UFC Mettmach zumeist am Ende der Tabelle präsent und beendete die letzte Saison der 2. Klasse West am zwölften Rang. In der aktuellen Meisterschaft zeigt im Innviertel der Pfeil vorsichtig nach oben. Die Mannen von Trainer Andreas Wührer kassierten zwar jede Menge Gegentore, der UFC sammelte in der Hinrunde jedoch beachtliche 17 Punkte und klopft als Neunter an der oberen Hälfte der Tabelle an. "Wir freuen uns über den vorsichtigen Aufwärtstrend und sind inzwischen wieder absolut konkurrenzfähig. Die Richtung stimmt", ist der Coach zufrieden.

Schlimmes Auftakt-Debakel, aber starke Performance auf der Zielgeraden

Zum Saisonauftakt gerieten die Mettmacher gegen den späteren Herbstmeister aus Aurolzmünster mit 0:7 böse unter die Räder, gaben darauf jedoch die passende Antwort und konnten die beiden folgenden Spiele jeweils gewinnen. In den nächsten sechs Runden musste der Neuntzplatzierte vier Niederlagen einstecken, auf der Zielgeraden zeigten sich Kapitän Tobias Thalmair und Co. dann aber von ihrer besten Seite und feierten in den letzten vier Partien drei Siege. "Der Herbst war in Summe ordentlich, nehmen die jungen Spieler eine gute Entwicklung und sind am richtigen Weg. Es fehlt aber noch die nötige Stabilität", so Wührer.

45 Gegentore

Während die letzten Fünf der Tabelle weniger Treffer erzielten, avancierte die Wührer-elf mit satten 45 Gegentoren zur Schießbude der Liga. Neben der Auftakt-Klatsche mussten die Mettmacher auch in Pattigham ein 0:7-Debakel einstecken und kassierten in Zell fünf Tore. "Die vielen Gegentore sind der Umstellung auf die Viererkette geschuldet. Wir haben uns im Herbst mit der Umstellung extrem schwer getan, einen Großteil der Gegentore aber in wenigen Spielen erhalten", weiß der Coach, wo der Schuh am stärksten drückt. Der UFC feierte zwei Heimsiege und fuhr in der Fremde sogar drei "Dreier" ein. "Man kann weder von einer Auswärtsstärke noch von einer Heimschwäche sprechen. Trotz einigen heftigen Niederlagen, konnten wir uns in dieser Saison erheblich steigern und die untere Tabellenregion verlassen", weiß Andreas Wührer.

Zwei Verstärkungen und ein Abgang

Während Ondrej Gallik nach Altheim wechselte, hat Pavel Sultes den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, wechselte der erfahren Offensivspieler vom Bezirksligisten nach Mettmach. Zudem steht mit dem jungen Felix Aichinger ein zentraler Mittelfeldakteur als Kooperationsspieler vom SV Hohenzell zur Verfügung. "Auch wenn sich der Kader nicht großartig verändert hat, haben wir uns ausgezeichnet verstärkt, werden uns die beiden neuen Spieler weiterhelfen können", ist der Übungsleiter mit dem Transfer-Programm zufrieden.

Pleitenserie in den Testspielen - gelungenes Trainingslager in Kroatien

Seit Mitte Jänner bereitet man sich in Mettmach auf die zweite Meisterschaftshälfte vor. In der vergangenen Woche schlugen die Innviertler ihre Zelt in Kroatien auf und hielten in Novigrad ein Trainingslager ab. "Es waren insgesamt 22 Spieler dabei, haben ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden und konnten ordentlich arbeiten", spricht Wührer von einem, gelungenen Camp. Vor dem Kräftemessen am kommenden Samstag, am Kunstrasen in Straßwalchen, mit den Juniors von OÖ-Ligist Ostermiething, zog der UFC in den drei bisherigen Testspielen durchwegs den Kürzeren: 1:2 gegen Neukirchen/Enknach, 1:7 gegen Jeging und 2:4 gegen St. Peter/Hart. "Zum einen waren die Gegner zumeist sehr stark, und zum anderen war die Leistung gegen Neukirchen ausgezeichnet. Das Debakel gegen Jeging war auch den vielen Ausfällen geschuldet", relativiert der Trainer die Pleitenserie. "Die Vorbereitung ist bislang aber wunschgemäß verlaufen, haben intensiv an der Stabilisierung der Defensive gearbeitet und uns sowohl taktisch, als auch spielerisch weiterentwickelt".

Obere Tabellenhälfte im Visier

Nach der ordentlichen Hinrunde möchte der UFC auch im Frühjahr ansprechende Leistungen abliefern. "Wir wollen den Aufwärtstrend fortsetzen und sind auch zuversichtlich, dieses Vorhaben realisieren zu können. Nach der bislang gelungenen Vorbereitung erwartet uns zum Rückrundenauftakt, in Aurolzmünster zwar eine ungemein schwierige Aufgabe, sind aber guter Dinge, dass wir uns gegen den Herbstmeister wesentlich besser präsentieren werden, als am Beginn der Saison", meint Andreas Wührer. "Gelingt es uns, die zum Teil gute Performance vom Herbst zu bestätigen, ist eine Rangverbesserung durchaus möglich und denke, dass der Sprung bis auf den sechsten Platz machbar seinm sollte".

Transferliste 2. Klasse West

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei