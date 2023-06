UFC Riegerting: Nach Achterbahnfahrt und Trainerwechsel zeigt der Pfeil wieder in richtige Richtung

Details Donnerstag, 29. Juni 2023 12:23

Im Vorjahr eroberte der UFC Riegerting in der 2. Klasse West den Vizemeistertitel, zog in der Relegation gegen Pram knapp den Kürzeren und schrammte am Aufstieg vorbei. Danach verzeichneten die Innviertler einen rasenten Sturzflug, ergatterten in der Hinrunde nur mickrige neun Zähler, fanden auch im Frühjahr zunächst nicht in die Spur und gerieten sogar in Besitz der "Roten Laterne". Nach der Trennung von Coach Manuel Linseder und der interimistischen Leitung durch Co-Trainer Wolfgang Puttinger zeigte unter Neo-Trainer Wolfgang Huber der Pfeil steil nach oben. Der UFC zeigte sich in der zweiten Frühjahrshälfte von seiner allerbesten Seite, knüpfte an die Erfolge der vergangenen Saison an, blieb in den letzten sieben Spielen ungeschlagen, sammelte dabei stolze 17 Punkte und landete am Ende immerhin am neunten Tabellenplatz.

"Der Turnaround ist uns gerade noch geglückt und konnten Schadensbegrenzung betreiben"

"Nach dem knapp verpassten Aufstieg war der Herbst zum Vergessen und blicken auf eine turbulente Achterbahnfahrt zurück. Ganz besonders wichtig war, dass mit Wolfgang Huber und Wolfgang Puttinger zwei Riegertinger Urgesteine Verantwortung übernommen haben und die Mannschaft unter deren Leitung wieder in die Spur gefunden hat. Schade, dass die Saison Mitte Juni zu Ende war, denn wir haben der Zielgeraden mächtig Fahrt aufgenommen und waren in dieser Phase ähnlich erfolgreich wie im letzten Jahr", erklärt Sportchef Norbert Stieglbauer. Der letztjährige Vizemeister feierte auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils vier Siege. "Nach einer lange Zeit verkorksten Saison ist uns gerade noch der Turnaround geglückt und konnten Schadensbegrenzung betreiben. Mit den Erfolgen in den letzten Runden ist die Brust wieder breit geworden und wollen den Schwung in die neue Saison mitnehmen", so Stieglbauer.

Neuer Torwart und ein Rückkehrer

Am kommenden Dienstag wird im Innviertel die Vorbereitung in Angriff genommen und am 14. Juli, gegen St. Peter/Hart, das erste Testspiel bestritten. Beim Trainingsauftakt wird das neue Trainer-Duo mit Robin Ibinger (Waldzell) einen neuen Torwart begrüßen können. Zudem kehrt mit Aldin Serdarevic ein vielseitig einsetzbarer Spieler nach einem Gastspiel in Peterskirchen wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Aktuell sind wir mit dem einen oder anderen Spieler im Gespräch und werden unter Umständen noch einen Transfer tätigen. Es kann aber auch sein, dass sich im Sommerr nichs mehr tut", meint der Sportchef. Während Christopher Kaser wieder nach Senftenbach zurückkehrt, hängt Hubert Erlinger die Schuhe an den Nagel.

Mit breiter Brust in die neue Saison

Nach der bärenstarken Performance in der zweiten Frühjahrshälfte blickt man in Riegerting der kommenden Saison optimistisch entgegen. "Wir haben wieder in die Erfolgsspur gefunden und trauen uns mit dem frischgetankten Selbstvertrauen wieder einiges zu. Auch wenn wir bestrebt sind, die jungen Spieler einzubauen bzw. zu integrieren, wollen wir in der neuen Punktejagd wieder eine gute Rolle spielen", wünscht sich Norbert Stieglbauer insgeheim einen ähnlichen Saisonverlauf wie im Vorjahr. "Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und uns im Vorderfeld der Tabelle präsentieren. Gelingt es uns, zur nötigen Stabilität und Konstanz zu finden, ist einiges möglich".

