St.Johann besiegt Schalchen 1b knapp im Topspiel der Runde

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schalchen 1b und der Union St. Johann am Walde im Rahmen der 16. Runde der 2.Klasse West in der Schalchner HAI Arena vor 158 Zuseher:innen. Im Spitzenspiel der 16. Runde empfingen die auf Platz 2. rangierenden Schalchner den 4. Platz der Liga mit St.Johann. Beide Teams konnten am letzten Spieltag einen Sieg einfahren, weshalb man davon ausgehen konnte, dass beide Teams in Form sind und es ein Duell auf Augenhöhe werden würde.

Dragalina mit dem Blitztreffer

Die Tore ließen im Topspiel ebenso nicht lange auf sich warten. Bereits in der ersten Spielminute erzielten die Hausherren im ersten Angriff den ersten Treffer durch Dragos-Alin Dragalina, der als Aushängeschild der Schalchner Offensivabteilung gilt. Der Treffer hat die Gäste aus St.Johann jedoch keineswegs irritiert, denn auch diese erzielten mit ihrem ersten Angriff den ersten Treffer. Stephan Forstenpointner stand in der 3. Minute goldrichtig und bugsierte das runde Leder in die gegnerischen Maschen zum 1:1 Ausgleich. Wenn es bei dieser Rate geblieben wäre, hätten die Zuseher:innen in Schalchen 30 Treffer zu sehen bekommen - dies war jedoch nicht der Fall. Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel ein wenig und die Gäste aus St.Johann hatten einen klaren Spielplan, mit dem sie die Schalchner besiegen wollten. Dieser Plan ging bis zur Halbzeitpause ganz gut auf, weshalb man mit einem Remis in die Kabine ging.

St.Johann lässt nicht locker

Auch in der zweiten Hälfte verfolgten die Gäste ihren Matchplan, mit dem sie die Gastgeber brechen wollten. Dieser ging auch in der zweiten Hälfte gut auf und die Gäste gingen dann sogar in Führung. Tobias Knauseder erzielte in der 54. Minute den nächsten Treffer für die Gäste und stellte die Partie somit auf den Kopf. Im weiteren Verlauf der Partie wurden dann die Hausherren wieder aktiver, doch die Gäste aus St.Johann waren sehr gut eingestellt und standen sehr kompakt in der Defensive. Damit blieb es auch bis zum Schlusspfiff beim Stand von 2:1, womit St.Johann einen wichtigen Auswärtssieg feierte.

Peter Zaglmaier, Trainer St.Johann:

"Wir haben heute genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und haben uns den Sieg aufgrund unserer tollen Mannschaftsleistung verdient."

