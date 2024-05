Überraschung in Zell/Moos! SPG Friedburg/Pöndorf Juniors ziehen Tabellenführer weiße Weste aus

Details Montag, 20. Mai 2024 19:25

In einem Duell der 23. Runde der 2. Klasse West standen sich die Union Zell/Moos und die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors gegenüber. Im Kräftemessen zwischen dem Ligaprimus und dem Tabellensiebenten waren die Rollen eigentlich klar verteilt, zumal die Zeller bislang unglaubliche 58 von 60 möglichen Punkten gesammelt hatten. Doch am Pfingstmontag war für die Rindberger-Elf Schluss mit lustig, musste im 21. Saisonspiel eine 1:3-Niederlage einstecken und die weiße Weste ausziehen. Nach einer frühen Führung des vermutlichen Meisters konnten die Friedburger das Spiel mit einer starken zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten drehen und den sechsten Auswärtssieg feiern.

Tabellenführer mit Start nach Maß

Die Partie begann dynamisch. Schon in der 13. Minute gelang es der Union, die Juniors-Abwehr zu überwinden. Ein gut platzierter Schuss von Bernhard Zach ließ SPG-Torwart Martin Huber keine Chance und brachte die Zeller mit 1:0 in Führung. Die Heimmannschaft zeigte in der ersten Halbzeit eine solide Leistung und konnte die knappe Führung bis zur Pause halten.

Friedburger schlagen zurück und drehen Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein verändertes Bild. Die Friedburger kamen entschlossen aus der Kabine und setzten die Hausherren zunehmend unter Druck. In der 59. Minute führte diese Intensität zum Ausgleich. Jakov Stevic, der sich bei einer Ecke freilaufen konnte, köpfte den Ball unhaltbar ins Netz und markierte das 1:1. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie dominierten fortan das Spielgeschehen.

In der 75. Minute kippte das Spiel. Stevic zeigte erneut seine Klasse und schloss eine gekonnt gespielte Kombination zum 1:2 ab. Die Zeller schienen nun dem Druck der Gäste nicht mehr gewachsen zu sein und fanden keine Mittel, ins Spiel zurückzufinden.

In der 84. Minute machten die Juniors den Sack zu. Lukas Jigalov nahm sich ein Herz und versuchte sein Glück aus rund 50 Metern. Sein spektakulärer Weitschuss fand den Weg ins Tor, was das 1:3 für die Friedburger. Der Jubel bei den Gästen war groß, während die Zeller bedrückt ihre Chancen schwinden sahen.

Nach einem herausfordernden Start und einem Rückstand zur Halbzeit zeigten die Friedburger Charakter und konnten das Spiel mit einer starken zweiten Halbzeit komplett zu ihren Gunsten wenden. Für die Union Zell/Moos war es eine bittere Niederlage vor heimischem Publikum, wenngleich die Rindberger-Elf aufgrund eines satten Sechs-Punkte-Vorsprungs weiterhin nach der Meisterschale greift.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

