Dritter Sieg in Folge: Schildorn feiert deutlichen Heimsieg gegen Polling

Dienstag, 21. Mai 2024

Am gestrigen Montagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schildorn und der Union Polling im Rahmen der 23. Runde der 2. Klasse West im Schildorner Fill Tivoli Stadion vor rund 200 Zuseher:innen. Die Rückrunde der Gastgeber aus Schildorn verlief bislang sehr gut, insbesondere in den letzten beiden Partien konnte man beide Male als verdienter Sieger vom Platz gehen, was auch am gestrigen Montag wieder das Ziel war. Die Gäste aus Polling rangieren derzeit am vorletzten Tabellenrang und man musste zuletzt eine klare Pleite gegen den Spitzenreiter aus Zell am Moos hinnehmen.

Klare Verhältnisse in der ersten Hälfte

Die Formkurve und die Tabellensituation legten somit nahe, dass die Hausherren aus Schildorn als Favorit in die Partie gingen, was sich auch auf dem Spielfeld widerspiegelte. Schildorn legte sehr selbstbewusst und offensiv los und es klingelte bereits nach fünf Minuten im Kasten der Pollinger. Nach einem frühen Ballgewinn zog Thomas Buttinger in Richtung Tor und setzte sich im eins gegen eins gegen den gegnerischen Keeper durch und brachte die Gastgeber somit mit 1:0 in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieben die Schildorner auf dem Drücker und man ließ nicht nach. Nach einem guten Spielzug der Hausherren verlud Peter Buttinger den Pollinger Torwart und erhöhte die Führung auf 2:0. Momir Tuvaljevic setzte kurz vor dem Halbzeitpfiff dann noch einen drauf und schickte die Pollinger mit seinem Treffer mit einem 3:0 Rückstand in die Katakomben.

Platzverweis nimmt Polling die letzte Hoffnung

Nach der dominanten ersten Hälfte gingen die Hausherren aus Schildorn ein wenig runter vom Gas. Man wechselte viel durch, behielt jedoch weiterhin die Kontrolle über das Spiel und man ging nicht mehr unnötig ins Risiko. Dies tat jedoch der vorverwarnte Maximilian Wintersteiger in der 65. auf Seiten der Pollinger, der sich mit einem harten Foulspiel die zweite Verwarnung und somit den Platzverweise einholte, was denen Gästen dann auch die letzte Hoffnung nahm. Schildorn konnte die Führung in der 78. Minute dann nochmals durch Lukas Reiter auf 4:0 ausbauen, was dann auch der Endstand des Spieles wurde.

Sebastian Strasser, Trainer Schildorn:

"In Summe haben wir heute einen sehr geschlossenen und souveränen Mannschaftsauftritt geliefert, bei dem wir dem Gegner keine Chance gelassen haben, weshalb wir auch als verdienter Sieger vom Spielfeld gehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

