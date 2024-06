SPG Friedburg/Pöndorf Juniors machen in Mining/Mühlheim halbes Dutzend voll

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:29

Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors feierten in der 25. Runde der 2. Klasse West in einem dominanten Spiel beim SV Mining/Mühlheim einen 6:1-Kantersieg. Von Anfang an zeigten die Gäste ihre Überlegenheit und ließen den Miningern kaum Chancen. Mit dieser eindrucksvollen Vorstellung sicherten sich die Juniors den elften Saisonsieg.

Juniors mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem frühen Tor der Gäste. Bereits in der 6. Minute traf Jannik Sommer mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 0:1. Die Juniors setzten ihren offensiven Druck fort und erhöhten in der 12. Minute durch Jakov Stevic, der den Ball vom 16er ins Netz hämmerte, auf 0:2.

Mining/Mühlheim fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel gegen die Angriffswellen der Friedburger. Ein Fehlpass von Daniel Schmidt ermöglichte den Hausherren in der 30. Minute ihre erste Halbchance, die jedoch geblockt wurde. Trotz des anhaltenden Regens war der Platz in gutem Zustand, aber die Mininger konnten daraus keinen Nutzen ziehen.

In der 42. Minute baute Andrej Ulijny die Führung der Friedburger mit einem Treffer ins Kreuzeck auf 0:3 aus. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Gäste lassen nicht locker

Nach der Pause zeigte Mining/Mühlheim mehr Engagement. In der 54. Minute hatten sie ihre erste große Chance, aber Gästegoalie Emirhan Altunbas parierte hervorragend. Diese Bemühungen wurden schließlich in der 60. Minute belohnt, als Martin Finsterer zum 1:3 traf. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

In der 72. Minute stellte der eingewechselte Maximilian Buchberger den alten Abstand wieder her, als er nach einem Konter zum 1:4 traf. Nur sechs Minuten später verwandelte Lukas Jigalov einen Elfmeter sicher zum 1:5, nachdem Dominik Schmidt gefoult worden war. Die Juniors ließen auch in den letzten Minuten nicht nach und erzielten in der 87. Minute durch Stevic, der im Liegen traf, das 1:6.

Während die Heimischen trotz eines verbesserten Spiels in der zweiten Halbzeit keine weiteren Tore erzielen konnten, blieb Friedburg bis zum Schluss gefährlich und konsequent. Die Überlegenheit der Gäste wurde besonders in der Anzahl der klaren Torchancen und ihrer Effizienz deutlich. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 6:1-Sieg für die Friedburg/Pöndorf Juniors.

