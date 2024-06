UFC Riegerting festigt mit 3:0-Sieg in Aspach-Wildenau Aufstiegsplatz

In einem regenreichen Spiel der vorletzten Runde der 2. Klasse West konnte sich der UFC Riegerting bei der Union Aspach-Wildenau klar mit 3:0 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg. Trotz tapferer Gegenwehr der Aspacher ließ Riegerting nichts anbrennen, sicherte sich drei Punkte und festigte den Aufstiegsplatz.

Traumtor bringt Gäste in Führung

Bereits vor Spielbeginn war die Spannung zu spüren. Mit einer eindrucksvollen Pyroshow wurden die Gäste auf das Feld begleitet, während der Dauerregen den Platz zunehmend in eine Herausforderung verwandelte. Nach dem Anpfiff versuchten beide Mannschaften, die Oberhand zu gewinnen, doch die erste richtige Torchance hatte der UFC. Michael Puttinger legte den Ball auf Marcel Hermentin zurück, dessen Schuss jedoch abgefälscht wurde.

Die Riegertinger setzten ihren Offensivdrang fort. Matteo Pillinger bediente Michael Puttinger, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbeiging. Die Aspacher versuchten ihr Glück im Konter, aber die Riegertinger Abwehr stand sicher. Die Gäste hatten in der 20. Minute eine weitere große Chance, als Michael Puttinger nach einem Zuckerpass von Moritz Puttinger den Ball auf Paul Huber spielte, der jedoch von der Verteidigung gestoppt wurde.

In der 44. Minute war es dann aber soweit: Jonas Feichtinger nahm sich aus 25 Metern ein Herz und nagelte den Ball unhaltbar ins linke Kreuzeck, was die verdiente 1:0 Führung für Riegerting bedeutete.

Puttinger schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete – mit einer dominanten Vorstellung der Gäste. Michael Puttinger hatte in der 48. Minute die nächste Chance, scheiterte jedoch am Pfosten. Nur wenige Minuten später konnte der Angreifer dann doch jubeln: Einen Freistoß aus 20 Metern verwandelte Puttinger ins rechte Kreuzeck und erhöhte auf 2:0 für Riegerting.

Riegerting blieb weiterhin am Drücker und belohnte sich in der 55. Minute erneut. Michael Puttinger wurde im Strafraum mehr oder weniger angeschossen, doch der Ball landete im langen Eck – 3:0 für die Gäste. Aspach/Wildenau versuchte nun, mit einigen Wechseln neue Impulse zu setzen, aber die Riegertinger Abwehr ließ nichts zu.

In der 64. Minute hatten die Hausherren dann endlich ihre erste nennenswerte Torchance. Maximilian Eichelseder scheiterte jedoch zweimal am Riegertinger Schlussmann Robin Ibinger. Das Spiel verlor nun etwas an Tempo, auch bedingt durch den immer stärker werdenden Regen, der das Spielfeld in ein wahres Schwimmbad verwandelte.

In den Schlussminuten hätte Elias Pögl beinahe noch ein weiteres Tor für den UFC erzielt, scheiterte jedoch an Goalie Sebastian Naderlinger. Schließlich beendete Schiedsrichter Krstic die Partie nach 91 Minuten, und Riegerting durfte einen verdienten 3:0-Sieg feiern. Mit diesem Erfolg beendet der UFC Riegerting die Serie der Aspacher und hält seine Aufstiegschancen am Leben.

Bester Spieler am Platz: Moritz Puttinger

Erstellt von Live-Ticker-Reporter shamminger04 (730 Bonuspunkte)

2. Klasse West: Aspach/Wild. : Riegerting - 0:3 (0:1)

55 Michael Puttinger 0:3

52 Michael Puttinger 0:2

44 Jonas Feichtinger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter shamminger04 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.