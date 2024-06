Trotz starker Leistung: Lohnsburg lässt im Kellerduell gegen Polling Punkte liegen

Details Montag, 03. Juni 2024 13:33

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Lohnsburg und der Union Polling im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse West vor einer Kulisse von rund 100 Zuseher:innen in der Lohnsburgarena. Die Gastgeber aus Lohnsburg hatten zuletzt spielfrei und konnten somit keine Punkte sammeln, um die rote Laterne gegen Saisonende nochmals an die Konkurrenz aus Mauerkirchen oder Polling abzugeben. Die Pollinger konnten hingegen zuletzt einen 2:1 Heimsieg gegen Mining feiern, mit dem sie an Mauerkirchen vorbeigezogen sind.

Machl-Verletzung bringt Lohnsburg nicht aus der Bahn

Die Hausherren aus Lohnsburg konnten das freie Wochenende nutzen, um die Batterien für den Endspurt der Saison nochmals aufzuladen und man agierte von Beginn an sehr zielstrebig. Die ersten Chancen des Spiels waren auf Seite der Hausherren, die ohne dem Pech von zwei Aluminiumtreffern schon in Führung hätten sein müssen. In der 13. Minute fiel der erste Treffer dann jedoch auf der anderen Seite nachdem Philipp Badegruber die Pollinger in Führung brachte. Kurz danach musste Sebastian Machl auf Seiten der Lohnsburger aufgrund einer schweren Verletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Raimund Hölzl in die Partie, der dann auch bald auffallen sollte. Lohnsburg bekam in der 30. Minute einen Strafstoß zugesprochen, bei dem der eingewechselte Hölzl direkt die Verantwortung übernahm und den Elfmeter auch souverän zum hochverdienten Ausgleich für die Gastgeber verwandelte.

Polling im Glück

Nachdem es in der ersten Hälfte noch beim Remis blieb, wollten die Hausherren in der zweiten Halbzeit alles investieren, um im letzten Heimspiel der Saison als Sieger vom Platz zu gehen. Und die Bemühungen der Gastgeber wurden dann auch belohnt. Felix Auer legte den Ball in der 56. Minute quer zu Lukas Salhofer, der den Ball nur noch in das leere Tor einschieben musste, womit die Hausherren verdient mit 2:1 in Führung gingen. Danach blieb Lohnsburg weiterhin am Drücker und zeigte eine spielerische Glanzleistung, allerdings ließ man zahlreiche Chancen liegen. Dies wurde dann in der 83. Minute bestraft, nachdem Philipp Badegruber den späten Ausgleich für die Pollinger erzielte. Danach gaben die Lohnsburger alles in der Offensive, doch das Glück war einfach nicht auf ihrer Seite, womit das Spiel mit 2:2 endete.

Tobias Streif, Trainer Lohnsburg:

"Es ist unfassbar schade, dass wir es heute nicht geschafft habe, ein drittes Tor erzielen und als Sieger vom Platz zu gehen, da wir uns den Sieg mit unserer spielerisch starken Leistung mehr als verdient hätten."

