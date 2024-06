Viehböck-Hattrick und 2 Ampelkarten in Mettmach

Details Dienstag, 04. Juni 2024 21:15

In einer Begegnung der 25. Runde der 2. Klasse West traf der UFC Mettmach auf die Union Treubach/Roßbach. Im Duell zweier Mannschaften aus dem Niemandsland der Tabelle zeigten sich die Heimischen eiskalt vor dem Tor und sicherten sich einen verdienten 3:1-Sieg. David Viehböck war mit einem Hattrick am Dienstag der überragende Mann des Abends.

Viehböck bringt Hausherren auf die Siegerstraße

In der Rabler-Kälte Arena begann das Spiel bei bestem Fußballwetter mit angenehmen 20 Grad und Sonnenschein. Der UFC, der in grauen Dressen auflief, hatte Anstoß und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass er das Hinspiel-Ergebnis von 0:1 wettmachen wollte. Die Gäste traten in grünen Trikots und schwarzen Hosen an.

Bereits in der 10. Minute fiel das erste Tor. David Franz Viehböck zeigte seine Klasse und traf mit einem schönen Abschluss zum 1:0. In der Folge drängte die Union auf den Ausgleich und hatte in der 16. Minute durch Manuel Moser die erste gute Torchance, die jedoch von Torwart Alexander Reiter zunichtegemacht wurde.

Während die Treubacher immer mehr Spielanteile für sich verbuchten und auf den Ausgleich drängten, zeigten sich die Hausherren vor dem Tor effizienter. In der 22. Minute war es erneut Viehböck, der mit einem schönen Heber das 2:0 erzielte. Treubach erhielt in der 29. Minute die Chance zum Anschlusstreffer, doch Keeper Reiter parierte den von Florian Bernroitner ausgeführten Elfmeter. Nach zwei Minuten Nachspielzeit ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Mettmacher in die Halbzeitpause.

"Man of the Match" macht den Deckel drauf - Gäste am Ende nur noch zu neunt

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck und kamen in der 58. Minute zu zwei guten Chancen, der Ball fand aber jeweils nicht das Ziel. Während die Union mehr Spielanteile hatte, blieben die Mettmacher vor dem Tor eiskalt. In der 67. Minute traf erneut Viehböck, krönte seine Leistung und durfte sich zu einem Hattrick beglückwünschen lassen.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und wurden in der 73. Minute belohnt. Moser erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1. Das Spiel blieb hart umkämpft. In der 85. Minute verzeichneten die Gäste einen Rückschlag hinnehmen: Moser sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. In der Nachspielzeit sah auch Daniel Greinecker die Ampelkarte, sodass die Treubacher das Match nur zu neunt beenden mussten.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem 3:1-Erfolg für den UFC Mettmach. Dank einer herausragenden Leistung von David Viehböck feierten die Mettmacher den achten Saisonsieg und sicherten sich verdiente drei Punkte.

