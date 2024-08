USV Neuhofen/I. 1b bezwingt ASKÖ Ampflwang in packenden Partie mit 3:2

Details Sonntag, 18. August 2024 12:15

Die USV Neuhofen/I. 1b setzte sich in einem packenden Spiel der ersten Runde der 2. Klasse West gegen die ASKÖ Ampflwang mit 3:2 durch. Besonders Michael Angleitner war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. Trotz einer starken zweiten Hälfte der Gäste aus dem Hausruckviertel reichte es für Ampflwang nicht, den Rückstand noch vollständig aufzuholen.

Effizienz der Gastgeber

Das Spiel begann mit einer aktiven Anfangsphase der Gäste aus Ampflwang, die jedoch keine wirklich gefährlichen Torchancen herausspielen konnten. Bereits in der 18. Minute nutzte die USV Neuhofen/I. 1b ihre erste echte Gelegenheit: Thomas Springer setzte sich im Mittelfeld durch und bediente Michael Angleitner, der eiskalt zur 1:0-Führung für die Gastgeber abschloss.

Die Ampflwanger hatten in der Folge mehrere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Doch weder eine Hereingabe von Roland Béres noch ein Schuss von Luca Brand führten zum gewünschten Erfolg. In der 39. Minute schlug erneut Michael Angleitner zu, der nach einem schnellen Umschaltmoment das 2:0 für die USV Neuhofen/I. 1b markierte. Damit gingen die Gastgeber mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Ampflwangs Aufholjagd kommt zu spät

Die zweite Hälfte begann mit einem schnellen Abschluss von Oskar Sitar, der jedoch über das Tor ging. Ampflwang erhöhte den Druck und hatte mehrere Chancen durch Emrah Becirevic und Luca Brand, die jedoch entweder am Tor vorbeigingen oder vom Neuhofner Torhüter Jonas Stieglbauer pariert wurden. In der 67. Minute war es dann wieder Michael Angleitner, der für die USV Neuhofen/I. 1b traf und mit seinem dritten Tor des Tages auf 3:0 erhöhte. Damit war das auch die Vorentscheidung zugunsten der Zweivertretung.

Doch die Gäste aus Ampflwang gaben sich nicht geschlagen. In der 72. Minute verkürzte Luca Brand auf 3:1, nachdem er einen Abpraller nach einem Schuss von Emrah Becirevic verwerten konnte. Die Ampflwanger erhöhten weiterhin den Druck und kamen in der 82. Minute durch Emrah Becirevic auf 3:2 heran. Der Treffer sorgte für eine spannende Schlussphase, in der die Gäste alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der vierminütigen Nachspielzeit versuchten die Gäste, die Abwehr der Neuhofner nochmals zu durchbrechen, doch die Gastgeber verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Somit endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für die USV Neuhofen/I. 1b.

Die Partie zeigte, dass die Gastgeber vor allem durch ihre Effizienz vor dem Tor und eine starke erste Hälfte das Spiel für sich entscheiden konnten. Die ASKÖ Ampflwang, die in der zweiten Halbzeit deutlich stärker aufspielte, konnte ihre Chancen jedoch nicht konsequent genug nutzen, um den Rückstand noch aufzuholen.

Stimme zum Spiel

Heinz Etzlinger, Trainer USV Neuhofen 1b:

"Ampflwang hatte zwar mehr Ballbesitz wie wir, doch wirkliche Torchancen bis auf eine Tausendprozentige hatten sie nicht wirklich. Wir waren im Umschaltspiel einfach extrem effizient und gingen dadurch mit 2:0 in die Pause. Auch das 3:0 entstand wieder durch einen Konter. Mit dem 3:1 nach einem individuellen Fehler haben wir einen Toten wieder zum Leben erweckt. Nach dem 3:2 war das Spiel in der Schlussphase natürlich noch einmal ordentlich heiß, doch die Ampflwanger kamen einfach zu keiner wirklichen Tormöglichkeit mehr."

2. Klasse West: USV Neuhofen/I. 1b : Ampflwang - 3:2 (2:0)

82 Emrah Becirevic 3:2

72 Luca Brand 3:1

68 Michael Angleitner 3:0

39 Michael Angleitner 2:0

19 Michael Angleitner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.