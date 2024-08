Absteiger Obernberg/Ort startet mit überzeugendem Sieg in die Saison

In der ersten Runde der 2. Klasse West empfing die SPG Obernberg/Ort die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel und setzten sich am Ende klar mit 3:1 durch. Trotz der Bemühungen der Juniors reichte es nicht, um dem Absteiger ernsthaft Paroli zu bieten.

Absteiger mit früher Führung

Das Spiel begann mit einer klaren Marschrichtung der Heimmannschaft. Bereits in der 12. Minute konnte Obernberg/Ort das erste Mal jubeln. Ein präziser Abschluss von Diermayr brachte die Obernberger in Führung. Trotz dieser frühen Führung zeigte sich Friedburg/Pöndorf kämpferisch und erarbeitete sich in der 14. Minute eine Großchance durch Six, der das Tor jedoch knapp verfehlte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Teams mit dem schlechten Zustand des Rasens zu kämpfen, was das Spielgeschehen erheblich beeinträchtigte. Bis zur Pause gelang es keiner Mannschaft, entscheidende Akzente zu setzen, sodass es mit einem 1:0 für die Gastgeber in die Kabinen ging.

Dominante Hausherren in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel übernahm Obernberg/Ort das Kommando und ließ den Gästen aus Friedburg/Pöndorf kaum Luft zum Atmen. In der 50. Minute belohnte sich das Heimteam für seinen Einsatz. Ein Treffer von Öttl sorgte für das 2:0. Kurz darauf vergab Schönberger eine weitere Großchance, ehe er in der 55. Minute doch noch erfolgreich war und zum 3:0 traf. Ein Foulspiel im Strafraum führte zu einem Elfmeter für die Obernberger, den Schönberger sicher verwandelte.

Die Juniors mühten sich weiter, jedoch ohne zwingende Chancen zu kreieren. Trotz der deutlichen Überlegenheit der Gastgeber blieben die Gäste engagiert. In der 63. Minute gelang Fabio Putz schließlich der Ehrentreffer zum 3:1. Dieser Treffer konnte jedoch nichts mehr am Spielverlauf ändern.

Obernberg/Ort setzte in den Schlussminuten weiterhin auf Offensive und kam zu mehreren Chancen im Minutentakt. In der 82. Minute rettete der Kapitän der Gäste, Höller, auf der Linie und verhinderte so einen weiteren Treffer der Heimelf. Doch auch diese Rettungsaktion konnte die drohende Niederlage nicht abwenden.

Die Partie endete schließlich mit einem klaren 3:1-Sieg für Obernberg/Ort. Die Gastgeber zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine souveräne Leistung und erteilten den Juniors aus Friedburg/Pöndorf eine Lehrstunde. Insgesamt war es ein verdienter Sieg des Absteigers, die damit erfolgreich in die neue Saison startete.

