Spannendes Duell: TSV Aurolzmünster bezwingt SV Schildorn mit 3:1

Der TSV Aurolzmünster hat sich nach dem Abstieg aus der 1. Klasse in der ersten Runde der 2. Klasse West gegen den SV Schildorn durchgesetzt. In einem temporeichen Spiel erzielten die Hausherren drei Tore, während die Schildorner nur einmal ins Netz trafen. Besonders spannend war das Spiel bis zu den letzten zwanzig Minuten, wo noch ein 1:1-Zwischenstand auf der Anzeigetafel stand, bevor die Gäste in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich entschieden.

Tore auf beiden Seiten in Durchgang eins

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, den ersten Treffer zu erzielen. In der sechsten Minute hatten die Aurolzmünsterer eine großartige Direktabnahme nach einem Eckball, die jedoch knapp über das Tor ging. Weitere Aktionen der Gäste führten zu einem Eckball und Penninger hatte in der 15. Minute eine Chance aus 16 Metern, der das Tor jedoch verfehlte.

In der 24. Minute kam es dann zu einem entscheidenden Moment: Fellner wurde im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Christoph Penninger verwandelte den Strafstoß souverän und brachte den TSV Aurolzmünster mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn der SV Schildorn glich in der 33. Minute aus. David Hangler köpfte nach einer Ecke den Ball ins Netz und stellte den Spielstand auf 1:1. Kurz vor der Halbzeit sorgte eine Szene in der 39. Minute für Aufregung, als Fellner den Ball an die Latte schoss.

Entscheidung des Absteigers in Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann ebenso lebhaft wie die erste. In der 46. Minute gab es eine Freistoßsituation für die Gäste, nachdem ein Spieler der Schildorner den Ball mit der Hand angenommen hatte. Die zweite Halbzeit entwickelte sich zunehmend zu einem harten Kampf. In der 70. Minute hatte der SV Schildorn eine gefährliche Freistoßchance, die jedoch vom Keeper der Aurolzmünsterer gut pariert wurde.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute: Eine gute Flanke von Fellner fand den Kopf von Christoph Penninger, der den Ball aus 12 Metern oben links ins Tor köpfte und damit den TSV Aurolzmünster mit 2:1 in Führung brachte. In der 87. Minute machte Thomas Fellner den Sieg für die Gäste perfekt, als er eine Hereingabe von der linken Seite trocken rechts unten verwertete und den Endstand von 3:1 herstellte. Der Schiedsrichter beendete das Spiel in der 90. Minute und bestätigte damit den verdienten 3:1-Sieg für den TSV Aurolzmünster.

Stimme zum Spiel

Stefan Regl, Obmann TSV Aurolzmünster:

"Wir sind mit viel Respekt in das Spiel gegangen, hatten von der ersten Minute an gleich ein gutes Pressing und waren gut eingestellt. Wir haben versucht, den Schildorner unser Spiel aufzuzwingen, was uns mit einigen guten Chancen auch gelang. Im weiteren Verlauf war es aber trotzdem schwer, Schildorn hat fast alles mit hohen Bällen versucht, daher war es nicht so ein schönes Spiel. Trotz des Ausgleich nach einem Standard, sind wir drangeblieben, haben uns nicht aus der Ruhe gebracht. Es war ein sehr intensives Spiel, wir sind in der Abwehr sehr gut gestanden und haben bis auf ein paar lange Bälle nicht viel zugelassen. Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft."

2. Klasse West: Schildorn : Aurolzmün. - 1:3 (1:1)

87 Thomas Fellner 1:3

71 Christoph Penninger 1:2

33 David Hangler 1:1

24 Christoph Penninger 0:1

