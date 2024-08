UFC Mettmach dreht Partie gegen SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst

Details Montag, 19. August 2024 15:56

In einem spannenden Match zwischen dem UFC Mettmach und dem SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst in der ersten Runde der 2. Klasse West konnte sich die Heimmannschaft mit 2:1 durchsetzen. Nach einem Rückstand gelang den Mettmachern in der zweiten Halbzeit die Wende. David Viehböck sicherte seinem Team in der 72. Minute den Siegtreffer.

Erste Halbzeit: Ausgeglichene Partie ohne zwingenden Torchancen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst. Bereits in der 10. Minute brachte David Wenninger die Gäste nach einem Freistoß von Brand mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck und sie versuchten, schnell eine Antwort zu finden. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit weitere gute Chancen. In der 22. Minute zeigte V. Brand seine Schusstechnik, doch sein Versuch war zu harmlos. In der 34. Minute klärte D. Häuserer vom SV Zell/Pettenfirst zur Ecke. Trotz einiger Bemühungen der Mettmacher blieb es zur Halbzeit bei der 1:0-Führung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Wende von Mettmach

Nach der Pause erhöhten die Mettmacher den Druck. In der 53. Minute sorgte ein Kopfball an die Latte für Aufregung. Zwei Minuten später wurde den Hausherren nach einem ungestümen Einsatz im Strafraum ein Strafstoß zugesprochen. Simon Pillichshammer trat an und verwandelte den Elfmeter in der 58. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich.

Nur wenige Minuten danach zeigten die Gastgeber eine schöne Kombination, die jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 72. Minute. Nach einem Freistoß rutschte der Ball durch und David Franz Viehböck stand genau richtig, um den Ball zum 2:1 für den UFC Mettmach ins Netz zu befördern. Die Heimmannschaft jubelte über die Führung und verteidigte diese in den letzten Minuten des Spiels entschlossen. Die Gäste versuchten, noch einmal zurückzukommen, aber die Abwehr der Mettmacher stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den UFC Mettmach.

Stimme zum Spiel

Hermann Berghammer, Obmann UFC Mettmach:

"Wir waren am Anfang schon besser im Spiel, sind dann nach zehn Minuten aber durch eine schöne Einzelaktion in Rückstand geraten. Die erste Halbzeit war dann ziemlich ausgeglichen mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Zell ist dann gut aus der Kabine gekommen, wir haben schließlich aber das Kommando übernommen und per Elfmeter den Ausgleich erzielt. Nach dem Führungstreffer sind die Gäste nicht mehr zu wirklich guten Aktionen gekommen. Aufgrund der zweiten Spielhälfte geht dieser Sieg so auch in Ordnung."

2. Klasse West: Mettmach : Zell am Pett. - 2:1 (0:1)

72 David Franz Viehböck 2:1

58 Simon Pillichshammer 1:1

10 David Wenninger 0:1

Details

