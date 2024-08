Kampf um jeden Ball, aber keine Tore in Aspach-Wildenau

In der zweiten Runde der 2. Klasse West trafen die Union Aspach-Wildenau und die Union St. Johann am Walde aufeinander und boten den Fans ein intensives Duell, das jedoch ohne Tore endete. Bei heißen 32 Grad in der Ford-DESTINGER Arena in Wildenau taten sich beide Mannschaften schwer, klare Torchancen zu kreieren. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es beim 0:0.

Verhaltener Beginn bei tropischen Temperaturen

Von Beginn an standen die Zeichen auf ein hart umkämpftes Spiel. Die tropischen Temperaturen von 32 Grad machten beiden Teams das Leben schwer. Aspach/Wildenau, das in rot-schwarzen Trikots spielte, und die Gäste aus St. Johann/Walde in weißen Trikots begannen das Spiel recht vorsichtig. In den ersten fünf Minuten passierte wenig auf dem Platz, beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig ab.

In der Anfangsphase war es Saiga Hans, das etwas gefährlicher wirkte. In der 10. Minute deuteten sie erstmals ihre Offensivqualitäten an. Die Heimelf fand schwer ins Spiel und tat sich schwer, zu Chancen zu kommen. Nach 20 Minuten konnte man von einem ausgeglichenen Spiel sprechen, ohne dass eines der Teams klare Vorteile hatte.

Um den Spielern eine kurze Erholung zu ermöglichen, wurde in der 25. Minute eine Trinkpause eingelegt. Danach ging es jedoch mit unverändertem Bild weiter. Die Teams neutralisierten sich größtenteils, ohne dass nennenswerte Chancen herausgespielt wurden. Kurz vor der Halbzeit konnte Aspach/Wildenau den ersten guten Torschuss abgeben, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Nach 45 Minuten und einer zweiminütigen Nachspielzeit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Chancen, aber keine Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf besser ins Spiel und hatte in der 54. Minute die beste Chance des Spiels, als ein Schuss an die Stange knallte. Diese Szene schien die Aspacher zu beflügeln, doch trotz weiterer Bemühungen konnten sie den Ball nicht im Tor unterbringen.

Die Gäste aus St. Johann/Walde taten sich in der zweiten Halbzeit schwer und konnten ihre Offensivaktionen aus der ersten Halbzeit nicht wiederholen. In der 57. Minute waren sie kaum noch gefährlich, was dem Spiel eine gewisse Einseitigkeit verlieh. Die große Chance für die Gäste kam in der 64. Minute, als sie den Aspacher Torhüter zu einer Glanzparade zwangen. Doch auch hier blieb der Torjubel aus.

Mit fortschreitender Spielzeit wurde immer klarer, dass beide Mannschaften mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen hatten. In der 87. Minute deutete alles auf ein torloses Remis hin. Kurz vor Schluss wurde eine vierminütige Nachspielzeit angezeigt, aber auch diese blieb ohne nennenswerte Ereignisse. Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und das Spiel endete 0:0.

Beide Teams müssen sich mit der Punkteteilung zufriedengeben. Während Aspach/Wildenau nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag nun den ersten Punkt der Saison einfahren konnte, verpasste St. Johann/Walde die Möglichkeit, nach dem Sieg am ersten Spieltag weitere Punkte zu sammeln.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi (31865 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.