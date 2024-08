Spektakel in Ampflwang: Heimteam feiert 7:2-Kantersieg gegen UFC Mettmach

Details Montag, 26. August 2024 18:30

In einem torreichen Spiel der zweiten Runde in der 2. Klasse West triumphierte die ASKÖ Ampflwang über den UFC Mettmach deutlich mit 7:2. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der mit 2:2 endete, drehte die ASKÖ Ampflwang in der zweiten Halbzeit richtig auf und ließ den Gästen keine Chance, wenngleich der Ausschluss des Mettmacher Kapitäns Tobias Wageneder maßgeblich zur klaren Dominanz der Hausherren beitrug, wobei Ampflwang bereits kurz nach der Pause nur mehr zu zehnt unterwegs war.

Vier Treffer sorgen für unterhaltsame erste 45 Minuten

Die Partie begann furios und ließ keine Zeit zum Durchatmen. Bereits in der 9. Minute gelang dem UFC Mettmach die Führung durch Alem Zolota, der nach einer Hereingabe per Kopf aus kurzer Distanz traf. Die ASKÖ Ampflwang fand jedoch schnell eine Antwort und glich in der 33. Minute durch Emrah Becirevic aus, der den Ball wunderschön ins rechte Kreuzeck setzte.

Der Schlagabtausch setzte sich fort, als Simon Pillichshammer in der 39. Minute einen Traumfreistoß verwandelte und Mettmach erneut in Führung brachte. Doch nur drei Minuten später nutzte Valentin Kienast einen Fehler in der Hintermannschaft aus und traf aus der Distanz zum 2:2-Halbzeitstand. Es war eine Halbzeit voller Tempo, in der beide Teams zahlreiche Chancen hatten. Jeglicher Spielausgang war im zweiten Durchgang also noch auszumachen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause wurde die Partie intensiver und hitziger. In der 47. Minute sah Robin Schmidt von der ASKÖ Ampflwang die Gelb-Rote Karte, was das Spiel zunächst in eine kritische Phase brachte. Kurz darauf wurde auch Tobias Wageneder vom UFC Mettmach wegen Torraubs mit rein Rot vom Platz gestellt. Damit war das Spiel numerisch wieder ausgeglichen. Der Verlust ihres Kapitäns und Abwehrchefs sollte sich als spielentscheidend herausstellen. Die ASKÖ Ampflwang nutzte die numerische Überlegenheit und drehte das Spiel endgültig zu ihren Gunsten. Marcel Heindl erzielte in der 60. Minute per Freistoß das 3:2 und legte damit den Grundstein für die Torflut. In der 66. Minute baute Heindl die Führung weiter aus, als er einen Doppelpass mit Becirevic zum 4:2 verwertete.

Die Gäste aus Mettmach hatten nun kaum noch etwas entgegenzusetzen. Valentin Kienast traf in der 69. Minute zum 5:2 und schnürte damit einen Doppelpack, nachdem er den Torhüter Alexander Reiter überwinden konnte. Paul Niklas Hemetsberger erhöhte in der 79. Minute per Kopf nach einer Hereingabe von Becirevic auf 6:2. Den Schlusspunkt setzte dann Spielertrainer Luca Brand in der 88. Minute mit einem sehenswerten Lupfer über den Mettmacher Keeper zum Endstand von 7:2. Die Ampflwanger feierten somit einen beeindruckenden Heimsieg, der dank einer starken zweiten Halbzeit zustande kam.

Stimme zum Spiel

Hermann Berghammer, Obmann UFC Mettmach:

"Wir sind gleich gut in das Spiel gekommen und haben per Kopf auch das frühe 1:0 erzielt. Ampflwang glich durch einen wirklichen Traumschuss schließlich aus, wobei wir die Führung anschließend wiederherstellen konnten und sogar noch eine gute Aktion auf das 3:1 hatten. Im Gegenzug haben wir etwas unglücklich den 2:2-Ausgleichstreffer bekommen. Nach der Pause bekamen die Heimischen gleich eine Gelb-Rote Karte, im Anschluss haben auch wir Rot gekommen, dann war das wieder ausgeglichen. Ampflwang war in der zweiten Spielhälfte dann doch deutlich überlegen und jeder Schuss ein Treffer war. Die erste Halbzeit war mindestens ausgeglichen, in Durchgang zwei war Ampflwang aber dann doch stärker. Die Rote Karte hat uns etwas das Genick gebrochen. Der Sieg ist unterm Strich verdient."

2. Klasse West: Ampflwang : Mettmach - 7:2 (2:2)

88 Luca Brand 7:2

79 Paul Niklas Hemetsberger 6:2

69 Valentin Kienast 5:2

66 Marcel Heindl 4:2

60 Marcel Heindl 3:2

42 Valentin Kienast 2:2

39 Simon Pillichshammer 1:2

33 Emrah Becirevic 1:1

9 Alem Zolota 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.