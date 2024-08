SV Schildorn fährt gegen Union Polling nach torloser erster Spielhälfte noch 4:1-Sieg ein

Details Montag, 26. August 2024 18:47

Die Begegnung zwischen Union Polling und dem SV Schildorn in der 2. Runde der 2. Klasse West versprach von Beginn an Spannung. Beide Teams gingen mit einer Niederlage zum Auftakt in die Partie und wollten unbedingt den ersten Sieg der Saison einfahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte richtig Fahrt auf, und am Ende feierten die Gäste aus Schildorn einen überzeugenden 4:1-Sieg.

Torlose erste Hälfte

Die erste Halbzeit begann mit hohem Einsatz von beiden Mannschaften, doch klare Chancen blieben zunächst Mangelware. Bereits in der 5. Minute konnte eine Ecke von SV Schildorn keine Gefahr bringen. Auch die Pollinger hatten in der 8. Minute eine Ecke, die jedoch von der Schildorner Abwehr geklärt wurde. In der 15. Minute hatte Niklas Gruber von SV Schildorn eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss war zu schwach und der Pollinger Torhüter hatte keine Mühe, den Ball zu halten. Peter Buttinger von den Gästen verpasste in der 21. Minute eine dicke Chance, als sein Schuss zur Ecke abgewehrt wurde. Bis zur Halbzeitpause erarbeiteten sich die Schildorner mehr und mehr die Spielkontrolle, konnten jedoch die Chancen von Peter Buttinger (37. Minute) und Sebastian Strasser (43. Minute) nicht in Tore ummünzen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Torreiches Finish

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine und setzten direkt wieder offensive Akzente. In der 46. Minute hatten die Schildorner eine weitere gute Gelegenheit nach einer Ecke, doch der anschließende Kopfball ging knapp daneben. Auch Union Polling hatte in der 48. Minute eine Chance, doch der Schuss wurde von der Abwehr geblockt. Die Gäste aus Schildorn gingen schließlich in der 62. Minute durch Niklas Gruber in Führung. Doch die Pollinger gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 80. Minute durch Markus Hintermaier zum Ausgleich. Das Spiel schien wieder offen, doch die Schildorner hatten andere Pläne.

Bereits eine Minute nach dem Ausgleich brachte Thomas Buttinger die Gäste wieder in Führung. Momir Tuvaljevic erhöhte in der 85. Minute auf 3:1, nachdem er eine tolle Vorarbeit von Niklas Gruber erfolgreich abgeschlossen hatte. Die Pollinger schienen geschockt und fanden keine Antwort mehr auf die Angriffswellen der Schildorner. Peter Buttinger setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt, nachdem er von einem Tormannfehler profitierte und zum 4:1-Endstand traf. Kurz darauf folgte der Schlusspfiff, und SV Schildorn durfte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

2. Klasse West: Polling : Schildorn - 1:4 (0:0)

89 Peter Buttinger 1:4

85 Momir Tuvaljevic 1:3

81 Thomas Buttinger 1:2

80 Markus Hintermaier 1:1

62 Niklas Gruber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.