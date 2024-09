Penninger-Dreierpack! TSV Aurolzmünster setzt sich gegen Lohnsburg klar durch

In der vierten Runde der 2. Klasse West traf Tabellenführer TSV Aurolzmünster auf die Union Lohnsburg. Nach einem frühen Rückstand zeigte der TSV eine starke Leistung und sicherte sich letztlich einen klaren 4:1-Sieg. Das Spiel bot den rund 200 Zuschauern im Antiesenstadion einige spannende Momente und vor allem einen überragenden Christoph Penninger, der mit drei Treffern maßgeblich zum Erfolg der Aurolzmünsterer beitrug.

Lohnsburger Blitzstart

Die Union erwischte den besseren Start und zeigte sich von der ersten Minute an präsent. Bereits in der 5. Minute ging die Gastmannschaft durch Florian Gumpinger mit 1:0 in Führung. Der TSV wirkte zu Beginn etwas verunsichert, während die Lohnsburger in den ersten Minuten eine starke Vorstellung boten.

Im Verlauf der ersten Halbzeit fand Aurolzmünster jedoch immer besser ins Spiel. In der 22. Minute war bereits eine deutliche Verbesserung im Spiel der Hausherren zu erkennen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Christoph Penninger schließlich, den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Dies brachte die Aurolzmünsterer wieder zurück ins Spiel, und die Mannschaft ging mit neuem Selbstbewusstsein in die Halbzeitpause.

Penninger in Bestform

Nach der Pause dominierte Aurolzmünster zunehmend das Spielgeschehen. In der 65. Minute erzielte Thomas Fellner mit einem sehenswerten Tor den Führungstreffer zum 2:1. Die Hausherren ließen nicht locker und setzten die Lohnsburger weiter unter Druck. Trotz eines guten Konters der Gäste, bei dem der Abschluss jedoch am Tor vorbeiging, konnte Lohnsburg keine weiteren Akzente setzen.

In der Schlussphase des Spiels drehte Christoph Penninger dann richtig auf. In der 89. Minute erzielte er sein zweites Tor und erhöhte den Spielstand auf 3:1. Kurz darauf machte Penninger seinen Dreierpack perfekt und stellte den Endstand von 4:1 für den TSV Aurolzmünster her. Der Schlusspfiff ertönte schließlich nach 94 Minuten und besiegelte den klaren Sieg der Gastgeber.

Die Zuschauer im Antiesenstadion erlebten eine unterhaltsame Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit durch die starke Leistung der Heimischen geprägt war. Mit diesem Sieg festigte der TSV Aurolzmünster seine Position an der Tabellenspitze.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi (32195 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bodominjärvi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.