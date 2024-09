Nächster Kantersieg: ASKÖ Ampflwang auch gegen Utzenaich/Antiesenhofen 1b mit Torfeuerwerk

Details Montag, 09. September 2024 15:18

Die ASKÖ Ampflwang hat in der 4. Runde der 2. Klasse West einen weiteren beeindruckenden 6:1-Sieg gegen die SPG Utzenaich/Antiesenhofen 1b eingefahren. Die Gastgeber zeigten sich abermals besonders treffsicher und überrollten die Gäste, die nach einer kurzen Führung keine Antwort mehr fanden. Damit stehen die Ampflwanger nach vier Spielen bei 21 (!) Toren!

Ein schnelles Auf und Ab

Schon in der Anfangsphase des Spiels wurde klar, dass die ASKÖ Ampflwang das Heft in die Hand nehmen wollte. In der 5. Minute testete Valentin Kienast den Torwart der Gäste, Moritz Lehner, das erste Mal aus der Distanz, doch dieser zeigte sich unbeeindruckt. Die erste wirkliche Torchance hatten jedoch die Gäste. In der 13. Minute setzte Paul Chwala nach einem Eckball einen Kopfball aus kurzer Distanz, aber Ampflwang-Keeper Daniel Haider parierte glänzend. In der 20. Minute gelang Utzenaich/Antiesenhofen 1b urplötzlich aber der überraschende Führungstreffer. Julian Buchinger setzte sich im Strafraum gegen zwei Verteidiger durch und traf im zweiten Versuch zum 1:0.

Doch die Antwort der Ampflwanger ließ nicht lange auf sich warten. In der 34. Minute erzielte Spielertrainer Luca Brand den Ausgleich. Mit einem Sololauf ließ er die Verteidigung stehen und schoss eiskalt ins Netz. Die Ampflwanger legten nach und drehten das Spiel noch vor der Halbzeit. In der 40. Minute erzielte Emrah Becirevic per Fallrückzieher sehenswert das 2:1, nachdem Torwart Lehner zunächst noch sehenswert pariert hatte. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Becirevic auf 3:1 und sorgte damit für eine komfortable Führung zur Halbzeit.

ASKÖ Ampflwang dreht in Durchgang zwei wieder auf

Nach der Pause begann die ASKÖ druckvoll und ließ nichts mehr anbrennen. In der 51. Minute war es wieder Luca Brand, der nach einem Freistoß von Marcel Heindl per Kopf zum 4:1 traf. Die Abwehr von Utzenaich/Antiesenhofen 1b hatte dem Angriffsfuror der Ampflwanger nichts mehr entgegenzusetzen. Der Torreigen ging weiter: In der 56. Minute traf Roland Béres nach einer sehenswerten Passkombination zum 5:1. Valentin Kienast hatte den Ball zu Luca Brand gespielt, der ihn dann an Béres weiterleitete.

Nur zwei Minuten später war es erneut Emrah Becirevic, der mit seinem dritten Treffer des Tages auf 6:1 erhöhte und den Endstand besiegelte. In den letzten Minuten des Spiels spielten die Ampflwanger die Zeit souverän herunter und sicherten sich somit einen deutlichen und verdienten 6:1-Sieg. Damit beendeten sie das Spiel in der 90. Minute mit einem fulminanten Ergebnis und festigten ihre Position in der Tabelle der 2. Klasse West.

2. Klasse West: Ampflwang : Utzenaich/Antiesenhofen 1b - 6:1 (3:1)

58 Emrah Becirevic 6:1

56 Roland Béres 5:1

51 Luca Brand 4:1

42 Emrah Becirevic 3:1

40 Emrah Becirevic 2:1

34 Luca Brand 1:1

20 Julian Buchinger 0:1

