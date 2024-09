Union Aspach/Wildenau mit spektakulärem Heimsieg gegen Lohnsburg

In einem aufregenden Spiel der 2. Klasse West setzte sich die Union Aspach/Wildenau mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg gegen die Union Lohnsburg durch. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Tore und spannende Momente. Bereits zur Halbzeit führte Aspach mit 2:1, doch das Spiel hielt auch in der zweiten Hälfte viele Höhepunkte bereit.

Hausherren gehen zwei Mal in Führung

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz. Bereits in der 12. Minute ging Aspach/Wildenau in Führung. Ein feiner Lupfer von Reichinger über die Abwehrreihe fand Simon Badegruber, der allein vor dem Torhüter cool blieb und diesen überlupfte – 1:0 für die Hausherren.

Die Antwort der Lohnsburger ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später erzielte Dominik Schrattenecker den Ausgleich. Nach einem Eckball kam der Ball zu Schrattenecker, der sich nicht zweimal bitten ließ und den Ball ins Netz beförderte – 1:1.

Aber Aspach wollte die Führung zurück und bekam sie nur zwei Minuten später. In der 20. Minute gelang es Mirza Basic, nach einer schönen Vorarbeit von Badegruber und Reichinger, den Ball mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck zu befördern. Die Heimfans jubelten über die erneute Führung ihrer Mannschaft – 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Basic schnürt Dreierpack

Die zweite Halbzeit begann ebenso turbulent wie die erste. Bereits in der 47. Minute gelang Jozsef Mata der erneute Ausgleich für Lohnsburg. Nach einer Unachtsamkeit in der Aspacher Abwehr konnte Mata den Ball im Netz unterbringen – 2:2.

Aspach/Wildenau zeigte jedoch eine starke Reaktion auf den Ausgleich. In der 54. Minute stellte Mirza Basic mit einem sehenswerten Freistoß aus rund 16 Metern die Führung wieder her. Der Ball flog präzise über die Mauer und landete im Tor – 3:2 für die Aspacher.

Die Hausherren erhöhten den Druck und wurden in der 66. Minute erneut belohnt. Nach einer Ecke gelang es Simon Badegruber, den Ball an der ersten Stange über die Linie zu drücken – 4:2. Aspach/Wildenau war nun klar auf der Siegerstraße und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Mirza Basic in der 83. Minute. Mit seinem dritten Tor des Tages sicherte er den 5:2-Endstand für Aspach/Wildenau. Basic vollendete einen Angriff souverän und ließ dem Lohnsburger Torhüter keine Chance. Die Partie endete schließlich mit einem klaren Sieg für die Gastgeber. Aspach/Wildenau zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und ließ den Gästen letztlich keine Chance.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Uwe (830 Bonuspunkte)

2. Klasse West: Aspach/Wild. : Lohnsburg - 5:2 (2:1)

83 Mirza Basic 5:2

66 Simon Badegruber 4:2

54 Mirza Basic 3:2

47 Jozsef Mata 2:2

20 Mirza Basic 2:1

18 Dominik Schrattenecker 1:1

12 Simon Badegruber 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Uwe mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.