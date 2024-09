Spektakel in Ampflwang: ASKÖ Ampflwang besiegt Obernberg/Ort mit 5:4

Details Montag, 23. September 2024 21:45

In einem hochklassigen und nervenaufreibenden Spiel setzte sich die ASKÖ Ampflwang gegen den Tabellenführer Obernberg/Ort mit 5:4 durch. Das Match der 2. Klasse West bot den Zuschauern Tore am laufenden Band und einen spannenden Schlagabtausch bis zur letzten Minute. Besonders die Schlussphase war geprägt von Dramatik und Emotionalität, die das Herz jedes Fußballfans höher schlagen ließ.

Frühe Tore und spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Robin Schmidt bereits in der achten Minute die Ampflwanger mit einem Distanzschuss in Führung brachte. Kurz darauf hatte die ASKÖ Ampflwang die Chance, die Führung auszubauen, doch Schweiger vergab eine gute Möglichkeit (22. Minute). Im direkten Gegenzug gelang Josip Grebenar der Ausgleich für Obernberg/Ort, als er aus knapp 17 Metern traf (23. Minute).

Die Heimelf ließ sich davon nicht beeindrucken und ging in der 29. Minute erneut in Führung. Emrah Becirevic verwertete einen langen Pass souverän zum 2:1. Doch die Gäste blieben gefährlich und erzielten durch einen von Grebenar verwandelten Elfmeter den erneuten Ausgleich (35. Minute). Fast postwendend erzielte Luca Brand nach einer Hereingabe von Becirevic das 3:2 für die Ampflwanger (39. Minute). Damit ging es in eine packende Halbzeitpause.

Dramatik bis zur letzten Sekunde

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste endete: mit hohem Tempo und vielen Chancen. Valentin Kienast erhöhte in der 59. Minute nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld auf 4:2. Doch die Obernberger gaben nicht auf und kamen durch Adrian Schönberger erneut auf 4:3 heran, nachdem dieser einen Elfmeter verwandelt hatte (63. Minute). In der 86. Minute schien die Partie entschieden, als Marcel Heindl nach einem Freistoß von Becirevic das 5:3 erzielte.

Doch Obernberg/Ort machte das Spiel noch einmal spannend, als Jan Edtl in der 90. Minute einen weiteren Elfmeter verwandelte und auf 5:4 verkürzte. Trotz der dramatischen Schlussphase gelang es der ASKÖ Ampflwang, die knappe Führung über die Zeit zu retten und einen wichtigen Sieg im Kampf um die Tabellenspitze zu erringen. Das Spiel endete nach über 90 intensiven Minuten mit einem hochverdienten, aber knappen 5:4-Sieg für die Ampflwanger.

2. Klasse West: Ampflwang : Obernberg/Ort - 5:4 (3:2)

93 Jan Edtl 5:4

86 Marcel Heindl 5:3

63 Adrian Schönberger 4:3

59 Valentin Kienast 4:2

39 Luca Brand 3:2

35 Josip Grebenar 2:2

29 Emrah Becirevic 2:1

23 Josip Grebenar 1:1

9 Robin Schmidt 1:0

