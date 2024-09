Dominante Vorstellung: Aspach/Wildenau fegt Utzenaich/Antiesenhofen 1b vom Platz

Details Samstag, 28. September 2024 21:00

In der siebten Runde der 2. Klasse West dominierte Aspach/Wildenau über weite Strecken das Spiel gegen Utzenaich/Antiesenhofen 1b und sicherte sich mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg drei wichtige Punkte. In der ersten Halbzeit legte Aspach/Wildenau den Grundstein für den klaren Erfolg, den sie in der zweiten Halbzeit mit einer offensiven Galavorstellung besiegelten. Die Gastgeber hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Frühe Führung durch Mujic

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Szene für die Gäste. Bereits in der zweiten Minute verzeichnete die Union eine gute Situation, doch der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Aspach/Wildenau übernahm in dieser Begegnung schnell die Kontrolle und erspielte sich mehrere Chancen. Ein Abschluss von Haselberger in der siebten Minute läutete eine starke Phase der Gäste ein.

In der 17. Minute war es dann soweit: Ibrahim Mujic erzielte nach einem perfekten Freistoß in das obere Kreuzeck das 0:1 für Aspach/Wildenau. Dieses frühe Tor setzte Utzenaich/Antiesenhofen 1b unter Druck, die sich in der ersten Halbzeit nur schwer erholen konnten. Die Gastgeber kämpften weiter, aber Aspach/Wildenau zeigte sich als die bessere Mannschaft. Eine herausragende Parade des Torwarts verhinderte in der 39. Minute einen weiteren Treffer der Gäste nach einem schnell gespielten Freistoß. So blieb es zur Halbzeit beim 0:1.

Tor-Festival in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte Aspach/Wildenau seinen Offensivdrang fort. In der 51. Minute war es Simon Badegruber, der nach einer Ecke das 0:2 markierte. Dieses Tor beflügelte die Gäste weiter, die das Spiel souverän kontrollierten. Ein weiterer Treffer folgte nach einer knappen Stunde, als Simon Badegruber nach einem Weitschuss, der beim Verteidiger hängen blieb, blitzschnell reagierte und zum 0:3 einschoss. Die Gastgeber hatten dem Offensivdrang der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen.

In der 72. Minute zeigte Mirza Basic seine Klasse, als er nach einem tollen Lauf von der Mittellinie das 0:4 erzielte. Auch in der Schlussphase ließ Aspach/Wildenau nicht nach. In der 82. Minute krönte Martin Frauscher eine wunderbare Kombination mit dem Tor zum 0:5. Der Treffer spiegelte die Überlegenheit der Gäste an diesem Tag wider. Utzenaich/Antiesenhofen 1b versuchte in den letzten Minuten noch einmal, den Ehrentreffer zu erzielen, konnte jedoch keine zwingenden Chancen mehr herausspielen. So endete das Spiel mit einem klaren 0:5-Sieg für Aspach/Wildenau. Eine dominante Vorstellung, die die Aspacher verdient mit einem klaren Sieg belohnte und ihnen wichtige Punkte in der Tabelle einbrachte.

2. Klasse West: Utzenaich/Antiesenhofen 1b : Aspach/Wild. - 0:5 (0:1)

82 Martin Frauscher 0:5

72 Mirza Basic 0:4

59 Simon Badegruber 0:3

51 Simon Badegruber 0:2

17 Ibrahim Mujic 0:1

