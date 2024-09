3:1-Heimsieg für Obernberg/Ort gegen SV Schildorn

Details Samstag, 28. September 2024 21:15

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse West konnte sich die SPG Obernberg/Ort mit einem 3:1 gegen den SV Schildorn durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 2:0. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Schildorner gelang es Obernberg/Ort, die Führung bis zum Schluss zu verteidigen und kurz vor dem Abpfiff den Endstand zu markieren. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Tempo und Spannung.

Auftakt nach Maß für Obernberg/Ort

Mit dem Anpfiff setzte Obernberg/Ort direkt auf Angriff, wenngleich Schildorndie erste Möglichkeit durch Sebastian Strasser verbuchte, dessen Seitenfallzieher aber nur an den Querbalken ging. In der 17. Minute hatte Obernberg dann etwas Glück auf ihrer Seite, als der Ball in einer Wasserlache liegen blieb und Adrian Schönberger die Chance nutzte, um das 1:0 für die Heimmannschaft zu erzielen. Nur wenige Minuten später erhöhte Obernberg/Ort den Druck und kam durch einen Angriff über mehrere Stationen zu einer weiteren guten Gelegenheit.

In der 34. Minute war es schließlich Andreas Bögl, der nach einer Vorlage und einem schönen Angriff über mehrere Stationen den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte. Obernberg war offensiv gut eingestellt. Der SV Schildorn hatte jedoch ebenfalls seine Chancen. Unter anderem ein Freistoß von Buttinger Peter in der 21. Minute verfehlte nur knapp das Tor. Trotz dieser Möglichkeiten ging es für die Gäste mit einem 0:2-Rückstand in die Pause.

Schildorn kämpft sich zurück, Obernberg bleibt standhaft

Nach der Halbzeitpause kam der SV Schildorn mit frischem Elan aus der Kabine. In der 51. Minute gelang Martin Stockinger der verdiente Anschlusstreffer zum 2:1, was den Schildornern neuen Auftrieb gab. In den folgenden Minuten dominierten die Gäste das Spiel und drängten auf den Ausgleich. Ein Freistoß von Schildorn in der 57. Minute und eine Ecke in der 60. Minute brachten jedoch nicht den erhofften Erfolg. Auch zwanzig Minuten vor Spielende zeigte sich, dass Schildorn die Kontrolle über das Spiel übernommen hatte, doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. In der 82. Minute hatte Obernberg/Ort eine Großchance, doch der Torhüter von Schildorn, Philipp Riepl, hielt hervorragend.

Die nächsten Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. In der 83. Minute hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, doch weder ein Freistoß für Obernberg noch eine Chance für Schildorn führten zu einem weiteren Tor. Erst kurz vor Schluss setzte Obernberg/Ort den entscheidenden Treffer. In der 89. Minute, nach einer starken Vorarbeit, traf Felix Öttl zum 3:1 und besiegelte somit den Sieg für die Heimmannschaft. Mit diesem Treffer war die Partie entschieden und Obernberg/Ort konnte einen verdienten Heimsieg feiern. Das Spiel endete damit mit einem 3:1-Endstand.

2. Klasse West: Obernberg/Ort : Schildorn - 3:1 (2:0)

89 Felix Öttl 3:1

51 Martin Stockinger 2:1

34 Andreas Bögl 2:0

18 Adrian Schönberger 1:0

