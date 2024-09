Spannendes Duell in Lohnsburg endet mit Punkteteilung

In einem packenden Spiel der 2. Klasse West standen sich die Union Lohnsburg und die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors gegenüber. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Lohnsburg ging früh in Führung, doch die Gäste konnten in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, aber es reichte am Ende nur zu einem Punkt für jede Seite.

Spektakuläres Tor bringt Hausherren in Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. In der 7. Minute nutzte die Union eine Unachtsamkeit der Juniors. Jozsef Mata sah, dass Friedburg-Keeper Martin Huber zu weit vor dem Tor stand und traf aus beeindruckenden 40 Metern zum 1:0. Ein spektakuläres Tor, das die Lohnsburger in Führung brachte.

Die frühe Führung beflügelte die Gastgeber, die im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen hatten. In der 21. Minute hatte Lohnsburg Pech, als ein Schuss nur den Pfosten traf. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei auch die Juniors zu ihren Chancen kam. In der 18. Minute rettete ein Lohnsburger Verteidiger auf der Linie nach einem gefährlichen Kopfball von Rothböck.

Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte wieder den Gastgebern. In der 42. Minute musste der Friedburger Keeper Huber all sein Können aufbieten, um einen Freistoß des Lohnsburger Spielertrainers, Balazs Fonai, mit einer spektakulären Flugeinlage zu parieren. Mit einer verdienten 1:0-Führung für die Union Lohnsburg ging es in die Pause.

Lichtmannegger gleicht aus

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste entschlossen aus der Kabine. Im zweiten Durchgang wurde deutlich, dass die Juniors nun die dominierende Mannschaft waren. Sie setzten die Lohnsburger Abwehr unter Druck und erspielten sich eine Reihe von Chancen.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 55. Minute: Moritz Lichtmannegger traf per Kopf zum 1:1. Es war eine Belohnung für die engagierte Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit und sorgte für neue Spannung im Spiel.

Die Union hatte in der 76. Minute die große Chance, erneut in Führung zu gehen. Xaver Schachinger vergab jedoch eine Riesenchance, die nur knapp am Tor vorbeiging. In den letzten Minuten des Spiels drängten beide Teams auf den Sieg, doch es gelang keiner Mannschaft, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Dieses Remis war letztlich ein gerechtes Ergebnis in einem Spiel, das von Kampfgeist und Leidenschaft geprägt war. Beide Mannschaften können mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten. Die Fans beider Lager erlebten ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel.

