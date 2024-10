Spannendes Duell zwischen SV GW Zell/Pettenfirst und Aspach/Wildenau endet mit Sieg für Hausherren

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:24

Ein packendes Spiel in der 2. Klasse West zwischen Union Aspach-Wildenau und SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst endete mit einem wohlverdienten 2:0-Sieg für die Heimmannschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Aspach/Wildenau im zweiten Durchgang auf und sicherte sich durch Tore von Martin Frauscher und Mirza Basic den Sieg. Trotz einiger guter Gelegenheiten konnte Zell/Pettenfirst die defensive Stabilität der Aspacher nicht durchbrechen und blieb ohne Torerfolg.

Torlose erste Spielhälfte

Die Partie begann mit einem ersten guten Angriff der Hausherren, die sich sofort in der Offensive versuchten. Bereits in der zweiten Minute zeigten die Aspacher, dass sie gewillt waren, das Spiel zu kontrollieren. Doch auch Zell/Pettenfirst ließ sich nicht lumpen und setzte mit einem schönen Zusammenspiel ein erstes Ausrufezeichen, auch wenn der Abschluss übers Tor ging. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein taktisch geprägtes Spiel mit einigen vielversprechenden Angriffen. In der 13. Minute setzte Aspach/Wildenau einen gefährlichen Angriff, der jedoch von Häuserer zur Ecke geklärt wurde. Die Aspacher blieben offensiv aktiv, doch auch Zell/Pettenfirst hatte durch Steinberger und Buljubasič ihre Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Pause verhinderte Watzinger mit einer unglaublichen Parade den Rückstand für Zell/Pettenfirst und rettete sein Team in die Halbzeitpause.

Offensive Steigerung in Halbzeit zwei mit dem besseren Ende für Aspach

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst zerfahren, mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten. Zell/Pettenfirst begann druckvoller, doch die Heimmannschaft wusste zu kontern. In der 63. Minute brachte der eben erst eingewechselte Martin Frauscher die Aspacher mit 1:0 in Führung. Ein taktisch kluger Schachzug des Trainers, der sofort Wirkung zeigte. Zell/Pettenfirst versuchte zu antworten und kam durch Steinberger nach einem Eckball zu einer guten Schusschance, die jedoch nicht belohnt wurde.

In der Schlussphase des Spiels war es erneut Aspach/Wildenau, das die Entscheidung suchte. Zahlreiche Gelegenheiten ergaben sich, den Vorsprung auszubauen. Die Offensive der Aspacher machte Druck und schließlich war es Mirza Basic, der in der 90. Minute das Tor zum 2:0-Endstand erzielte. Eine verdiente Belohnung für die engagierte Vorstellung der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit. Die Gäste aus Zell/Pettenfirst vergaben kurz vor Schluss noch eine Großchance, die den Spielverlauf eventuell hätte ändern können.

2. Klasse West: Aspach/Wild. : Zell am Pett. - 2:0 (0:0)

93 Mirza Basic 2:0

63 Martin Frauscher 1:0

