Liga-Leder ASKÖ Ampflwang weiter unaufhaltsam: Nächster Kantersieg vs. Union Polling

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:27

In einem einseitigen und torreichen Duell in der 2. Klasse West setzte sich der Tabellenführer ASKÖ Ampflwang mit einem deutlichen 6:0-Sieg gegen das Schlusslicht Union Polling durch und bewies einmal mehr den Torhunger. Die Gäste aus Ampflwang zeigten von Beginn an ihre spielerische Überlegenheit und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Die Torschützen im Spiel waren Emrah Becirevic, Luca Brand und Julian Lederbauer, die jeweils zwei Treffer erzielten und somit maßgeblich zum Auswärtssieg beitrugen.

Frühe Führung und klare Dominanz

Die Partie begann mit einer klaren Ansage der Ampflwanger, die von Anfang an die Kontrolle über das Spiel übernahmen. Bereits in der achten Minute deutete sich die Offensivstärke der Gäste an, als Luca Brand eine erste Gelegenheit hatte, die jedoch vom Pollinger Schlussmann vereitelt wurde. In der 37. Minute fiel schließlich das erste Tor durch Julian Lederbauer, der einen abgefälschten Freistoß nutzte, um die Ampflwanger in Führung zu bringen. Nur zwei Minuten später erhöhte Luca Brand nach einem präzisen Pass, indem er den Torhüter umspielte und ins leere Tor traf. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Emrah Becirevic mit dem dritten Treffer für eine komfortable 3:0-Führung zur Halbzeit. Die Union Polling fand in der ersten Hälfte offensiv kaum statt und kam zu keinem nennenswerten Abschluss. Die Gäste hingegen nutzten ihre Chancen konsequent und zeigten, warum sie die beste Offensive der Liga stellen.

Vollendung eines dominanten Spiels

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Ampflwang kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. In der 56. Minute gelang Julian Lederbauer mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:0, nachdem eine Kombination mit Brand und Becirevic die Pollinger Defensive ausgehebelt hatte. Nur eine Minute später schloss Luca Brand seinen Doppelpack mit einem cleveren Abschluss ab, der das Ergebnis auf 5:0 erhöhte.

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte erneut Emrah Becirevic in der 79. Minute, als er nach einem weiten Ball von Torhüter Daniel Haider den gegnerischen Torwart umspielte und zum 6:0 einnetzte. Die Union Polling, die kurz vor dem Ende durch Maximilian Wintersteiger mit einem Freistoß noch einmal gefährlich werden wollte, blieb ohne Torerfolg.

2. Klasse West: Polling : Ampflwang - 0:6 (0:3)

79 Emrah Becirevic 0:6

57 Luca Brand 0:5

56 Julian Lederbauer 0:4

44 Emrah Becirevic 0:3

39 Luca Brand 0:2

37 Julian Lederbauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.