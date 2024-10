Souveräner Sieg: SV Schildorn triumphiert über USV Neuhofen 1b mit 3:0

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:24

In der 8. Runde der 2. Klasse West traf der SV Schildorn auf den USV Neuhofen/I. 1b und sicherte sich einen klaren 3:0-Heimsieg. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Gästen kaum eine Chance. Durch zwei Tore von Martin Stockinger und einem Treffer durch Niklas Gruber setzten sich die Schildorner letztlich durch und holten drei wichtige Punkte.

Frühe Führung und dominantes Spiel der Schildorner

Der SV Schildorn legte einen perfekten Start hin und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach einer schönen Vorarbeit gelang es Martin Stockinger, den Ball ins Netz zu schieben und damit für das 1:0 zu sorgen. Diese frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen, und sie dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitgehend.

Die Gäste aus Neuhofen/I. hatten in der 15. Minute eine gute Gelegenheit, als der Schlussmann der Schildorner eine starke Parade zeigen musste. In der 36. Minute konnte der Torhüter der Heimmannschaft erneut glänzen und eine Topparade präsentieren, um die Führung zu bewahren. Diese Aktionen sicherten den Schildornern die knappe Führung zur Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Schildorner weiterhin Entschlossenheit und suchten nach der Vorentscheidung. In der 47. Minute sorgte ein Freistoß des SV Schildorn fast für ein weiteres Highlight, doch der Ball landete über dem Tor. Die Entscheidung fiel schließlich in der 70. Minute, als Martin Stockinger erneut zuschlug und nach einem Solo das 2:0 erzielte.

Der SV Schildorn zeigte sich weiterhin engagiert und ließ den USV Neuhofen/I. kaum zur Entfaltung kommen. In der 74. Minute gelang Niklas Gruber ein bemerkenswertes Solo, das mit dem Treffer zum 3:0 belohnt wurde. Diese Aktion besiegelte endgültig den Sieg der Gastgeber. Trotz einer starken Schlussphase der Gäste, in der ein Schuss unter anderem knapp am Kreuzeck vorbeiging, blieb es beim überzeugenden Endstand. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:0 für den SV Schildorn.

2. Klasse West: Schildorn : USV Neuhofen/I. 1b - 3:0 (1:0)

74 Niklas Gruber 3:0

70 Martin Stockinger 2:0

2 Martin Stockinger 1:0

