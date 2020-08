2:2! Union Geboltskirchen sorgt in Schildorn für Überraschung

Details Dienstag, 18. August 2020 11:50

In der ersten Runde der 2. Klasse West erwarteten die Experten in der Begegnung zwischen dem SV Schildorn und der Union Geboltskirchen eine klare Angelegenheit. Der SV stand in der abgebrochenen Saison am dritten Rang, während die Geboltskirchener am vorletzten Platz landeten und von der "Roten Laterne" nur durch einen Punkt getrennt waren. Nach einem 4:0-Erfolg im letzten Herbst nahmen die Hausherren beim Debüt von Neo-Trainer Mario Krämer, der nach neun Jahren in "Saiga Hans" im Sommer nach Schildorn gewechselt war, einen weiteren Pflichtsieg ins Visier. Doch im ersten Spiel der zweiten Amtszeit von Coach Herbert Haslinger sorgten die Gäste für eine Überraschung und nahmen - nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Auswärtsspielen - mit einem 2:2-Unentschieden einen Zähler mit auf die Heimreise.

Keine Tore in Halbzeit eins

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Hopic konnte die Krämer-Elf ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden. Wie im letzten Herbst erwarteten die heimischen Fans ein klares Ergebnis, der Schildorner Führungstreffer wollte aber nicht fallen. In Halbzeit eins musste der Unparteiische weder Gelbe Karten verteilen, noch Tore notieren, sodass es mit 0:0 in die Kabinen ging.

Gäste machen Rückstand zwei Mal wett

Kurz nach Wiederbeginn wurden mit Adem Yüksel und David Hangler zwei Schildorner verwarnt, in Miniute 65 durfte sich dann der Neo-Übungsleiter des SV über den ersten Treffer an seiner neuen Wirkungsstätte freuen, als David Hangler auf 1:0 stellte. Doch keine zehn Minuten später gaben die Gäste darauf die passende Antwort. Der Ungar Gergö Olajos, der im letzten Winter nach Geboltskirchen gewechselt war, schockte mit dem Ausgleichstreffer die heimischen Fans. Praktisch im Gegenzug hatten die Schildorner die Nase wieder vorne, als Sebastian Hangler Gästegoalie Tobias Schiller das Nachsehen gab. Die Schildorner konnten aber auch diese Führung nicht behaupten und ließen sich die Butter noch einmal vom Brot nehmen. Fünf Minuten vor dem Ende machte ein Ex-Rottenbachr die Überraschung perfekt, als Matthias Baumgartner, der seit drei Jahren das Union-Trikot trägt, zum 2:2-Endstand traf. Beide Teams greifen am kommenden Sonntag wieder ins Geschehen ein. Die Haslinger-Elf empfängt das letztjährige Schlusslicht aus Mettmach, der SV Schildorn ist in Treubach zu Gast.





