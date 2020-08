Union Geboltskirchen bestraft Mettmach in der Schlussphase

Details Montag, 24. August 2020 23:00

Der UFC Mettmach hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:5-Niederlage gegen die Union Geboltskirchen lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Das Spiel war bis zur Schlussphase ausgeglichen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Geboltskirchen die Nase vorn.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Mettmach wirkte aber motivierter und hatte mehr Spielanteile. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Stastny sein Team in der 23. Minute. Die Gäste kombinierten sich schön durch die Abwehrreihe der Union. Der erste Versuch reichte zwar noch nicht, Stastny konnte aber rechtzeitig nachsetzen. Für das erste Tor der Union Geboltskirchen war Matthias Baumgartner verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:1 besorgte. Die Hausherren verwirrten die Gäste mit einem Freistoßtrick und Baumgartner konnte gelassen einköpfen. Die Gastgeber konterten Mettmach nur wenige Minuten nach einem missglückten Freistoß eiskalt aus, als Vollstrecker zeigte sich Gergö Olajos. Mit einem Tor Vorsprung für Geboltskirchen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Tobias Wageneder ließ sich in der 51. Minute nach einer schönen Flanke nicht zweimal bitten und verwertete diese per Kopf zum 2:2 für Mettmach. In Minute 70 bejubelte der Gast das 2:3. David Viehböck wurde toll freigespielt und umkurvt anschließend den Heimkeeper. In der 80. Minute erzielte Tobias Lanz das 3:3 für die Union Geboltskirchen. Nach 86 Minuten beförderte Geboltskirchen das Leder zum 4:3 ins gegnerische Netz. David Wimmer trug einen Freistoß perfekt an und versenkte die Kugel in den Maschen. Den Schlusspunkt setzte dann gleich wieder Wimmer nach einem schnell gespielten Konter. Am Schluss gewann die Union Geboltskirchen gegen den UFC Mettmach.

Geboltskirchen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Für die Union Geboltskirchen steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

2. Klasse West: Union Geboltskirchen – UFC Mettmach, 5:3 (2:1)

23 0:1 David Stastny

31 1:1 Matthias Baumgartner

34 2:1 Gergoe Istvan Olajos

51 2:2 Tobias Wageneder

70 2:3 David Franz Viehboeck

80 3:3 Tobias Lanz

86 4:3 David Wimmer

91 5:3 David Wimmer

