Klare Sache für Aspach/Wildenau bei Kohlgrube/Wolfsegg

Details Sonntag, 30. August 2020 23:40

Mit 1:4 verlor der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg am vergangenen Sonntag deutlich gegen die Union Aspach-Wildenau, obwohl man zuvor tabellarisch als Favorit gezählt wurde.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Hannes Maier brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Aspach/Wildenau über die Linie (25.). Die Union drückte weiter und wollte den zweiten Treffer, dieser wollte in Hälfte eins, trotz guter Möglichkeiten, nicht mehr gelingen. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Das 1:1 des ATSV Kohlgrube/Wolfsegg bejubelte Peter Horvath (47.). Philipp Ehrndorfer erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Aspach/Wildenau durch einen Selbsttreffer das 2:1 (51.). In der 65. Minute erhöhte Sebastian Baier auf 3:1 für die Union Aspach-Wildenau. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Maier, der das 4:1 aus Sicht von Aspach/Wildenau perfekt machte (90.). Schlussendlich reklamierte Aspach/Wild. einen Sieg in der Fremde für sich und wies Kohlgrube/Wolfsegg in die Schranken.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Die Union Aspach-Wildenau schloss die vergangene Spielzeit auf Platz acht mit 14 Punkten ab. Mit vier Punkten auf der Habenseite steht Aspach/Wildenau derzeit auf dem siebten Rang. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme bei.

2. Klasse West: ATSV Kohlgrube/Wolfsegg – Union Aspach-Wildenau, 1:4 (0:1)

25 0:1 Hannes Maier

47 1:1 Peter Horvath

51 1:2 Eigentor durch Philipp Ehrndorfer

65 1:3 Sebastian Baier

90 1:4 Hannes Maier

