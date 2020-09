Riegerting siegt gegen Ampflwang und klettert

Details Montag, 07. September 2020 14:25

Der UFC Riegerting verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen die ASKÖ Raika Ampflwang. Einen packenden Auftritt legte Riegerting dabei jedoch nicht hin.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Riegerting versuchte vermehrt sich über Distanzschusse anzunähern. Das 0:1 in der 21. Minute brachte die ASKÖ Ampflwang vermeintlich auf die Siegerstraße. Oliver Mörigsbauer übernahm eine Hereingabe von der rechten Seite ohne mit der Wimper zu zucken. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Spiel gedreht

Im zweiten Durchgang ging es sofort rund. Auf beiden Seiten ergaben sich die Chancen, nutzen konnte man diese aber vorerst nicht. Es dauerte bis in die Schlussphase, Paul Huber witterte dann aber seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den UFC Riegerting ein (86.). Dem Gastgeber gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit durch Gerhard Traunwieser (91.). Gästekeeper Laszlo Orgovan will aber ein Foul gesehen haben und beschwerte sich dementsprechend bei Schiedsrichter Dezmal Kuljici, worauf ihm dieser prompt die rote Karte zeigte. Schließlich sprang für Riegerting gegen Ampflwang ein Dreier heraus.

Am Ende der vergangenen Saison hatte der UFC Riegerting 22 Punkte inne und erreichte damit den vierten Rang. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Riegerting. Der UFC Riegerting machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Mit 19 Punkten aus den insgesamt zwölf Partien der letzten Spielzeit stand die ASKÖ Raika Ampflwang schließlich auf dem sechsten Platz. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die ASKÖ Ampflwang wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Ampflwang derzeit auf dem 13. Rang.

2. Klasse West: UFC Riegerting – ASKÖ Raika Ampflwang, 2:1 (0:1)

21 0:1 Oliver Moerigsbauer

86 1:1 Paul Huber

91 2:1 Gerhard Traunwieser

