Viererpack: Linecker schießt Mettmach ab

Details Dienstag, 15. September 2020 11:00

St. Johann/Walde setzte sich standesgemäß gegen Mettmach mit 4:0 durch. Ausgangslage? Die sprach eher für St. Johann, was das Ergebnis noch einmal bestätigte.

Schon nach zwei Minuten hatten die Hausherren die Möglichkeit zur Führung. Aber auch Mettmach näherte sich über Standards an die Gefahrenzone der Heimischen an. Josef Linecker brachte den UFC Mettmach dann aber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 13. und 35. Minute vollstreckte. Mettmach spielte über weite Strecken trotzdem gut mit und konnte den Gastgebern einiges entgegensetzen. Mit der Führung für die Union St. Johann am Walde ging es in die Kabine.

St. Johann macht den Deckel drauf

Der UFC bleibt weiter über Standards gefährlich, konnte aber keinen genau genug platzieren. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Linecker schnürte einen Doppelpack (61./86.), sodass das Heimteam fortan mit 4:0 führte. Die besten Chance per Kopf nach einem Eckball der Mettmacher konnte von einem Abwehrmann der Hausherren noch auf der Linie geklärt werden. Nach abgeklärter Leistung blickte St. Johann/Walde auf einen klaren Heimerfolg über Mettmach.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den UFC Mettmach hält die Union St. Johann am Walde auch in der Tabelle gut im Rennen. Der Angriff von St. Johann/Walde wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 13-mal zu. Mit dem Sieg baute die Union St. Johann am Walde die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Johann/W. drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. St. Johann/Walde ist seit vier Spielen unbezwungen.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen St. Johann/W. gerät der UFC Mettmach immer weiter in die Bredouille. Mit nur fünf Treffern stellt Mettmach auch noch einen der harmlosesten Angriffe der 2. Klasse West.

2. Klasse West: Union St. Johann am Walde – UFC Mettmach, 4:0 (2:0)

13 1:0 Josef Linecker

35 2:0 Josef Linecker

61 3:0 Josef Linecker

86 4:0 Josef Linecker

