Bruckmühl holt gegen Treubach/Roßbach zweiten Saisonsieg

Mit einer 3:1-Niederlage im Gepäck ging es für die Union Treubach/Roßbach vom Auswärtsmatch bei der Union Bruckmühl in Richtung Heimat. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Bruckmühl die Nase vorn.

Für das erste Tor sorgte Oliver Pohn. In der zehnten Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Treubach/Roßbach geriet noch weiter in den Rückstand, als die Union Bruckmühl auf 2:0 erhöhte (23.). Eine Minute vor der Halbzeit holte sich Daniel Weindl auch noch eine rote Karte, sodass die Gäste fortan in Unterzahl weiter machen mussten. Mit der Führung für Bruckmühl ging es in die Halbzeitpause.

Hälfte zwei eher ausgeglichen

David Obermair legte in der 50. Minute zum 3:0 für die Union Bruckmühl nach. Danach konzentrierte man sich mehr auf die Defensive und ließ dem Gast mehr Platz. Kurz vor Ultimo war noch Florian Bernroitner zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Treubach/Roßb. verantwortlich (84.). Der Anschluss kam aber deutlich zu spät. Schlussendlich verbuchte Bruckmühl gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Defensive von Bruckmühl (vier Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse West zu bieten hat. Die Union Bruckmühl ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog Bruckmühl an der Union Treubach/Roßbach vorbei auf Platz fünf. Treubach/Roßbach fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

