SV Zell/Pettenfirst deklassiert Polling

Details Montag, 28. September 2020 14:40

Der SV Zell/Pettenfirst kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 0:7-Erfolg davon. Dabei sah es auf dem Papier zuvor eher ausgeglichen aus.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Simon Lechner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst über die Linie (13.). Philip Wenninger erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 39 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Torfestival beginnt

Mit dem 3:0 durch Wenninger schien die Partie bereits in der 49. Minute mit dem SV Zell/Pettenfirst einen sicheren Sieger zu haben. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Lechner (55.), Florian Eckl (60.) und Florian Wenninger (81.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Peter Dominik Denk für einen Treffer sorgte (92.). Zell am Pett. überrannte die Union Polling förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Polling kassiert somit die vierte Niederlage der Saison. Im Klassement verliert man einen Platz.

Zell am Pettenfirst rückt immer weiter nach vorne und steht mit nur einer Niederlage auf dem sechsten Platz. Drei Siege und drei Unentschieden kompletieren die gute Bilanz der Gäste in dieser Saison.

2. Klasse West: Union Polling – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 0:7 (0:2)

13 Simon Lechner 0:1

39 Philip Wenninger 0:2

49 Philip Wenninger 0:3

55 Simon Lechner 0:4

60 Florian Eckl 0:5

81 Florian Wenninger 0:6

92 Peter Dominik Denk 0:7