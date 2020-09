Riegerting fährt souveränen Heimsieg gegen Aspach/Wildenau ein

Details Montag, 28. September 2020 14:45

Der UFC Riegerting setzte sich standesgemäß gegen die Union Aspach-Wildenau mit 4:1 durch. Pflichtgemäß strich Riegerting gegen Aspach/Wildenau drei Zähler ein.

In der ersten Hälfte konnten sich die Gäste relativ lange gegen einen Gegentreffer wehren. Andreas Augustin brachte Aspach aber schließlich in der 36. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Moritz Puttinger die Führung des UFC Riegerting aus. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Riegerting bleibt staubig

Die Hausherren kamen frischer aus der Kabine und legten los wie die Feuerwehr. Riegerting baute die Führung aus, indem Ibrahim Mujic zwei Treffer nachlegte (49./57.). Lukas Reichinger erzielte in der 65. Minute den Ehrentreffer für die Union Aspach-Wildenau. Letztlich fuhr der UFC Riegerting einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte Riegerting sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des UFC Riegerting ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des UFC Riegerting.

Die Union hat in dieser Saison noch ordentlich zu kämpfen - erst vier Punkte konnte man aus den bisherigen sieben Runden ergattern.

2. Klasse West: UFC Riegerting – Union Aspach-Wildenau, 4:1 (2:0)

36 Andreas Augustin 1:0

42 Moritz Puttinger 2:0

49 Ibrahim Mujic 3:0

57 Ibrahim Mujic 4:0

65 Lukas Reichinger 4:1