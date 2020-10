10 Tore - Torfestival zwischen Mettmach und Kohlgrube

Details Montag, 05. Oktober 2020 16:25

Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg erreichte einen 6:4-Erfolg beim UFC Mettmach. Der ATSV Kohlgrube/W. hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Mit einer vier Tore Führung zur Halbzeit wurde die Partie aber noch knapper als gedacht.

Mettmach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Purrer einen missglückten Rückpass ausnutzte und das schnelle 0:1 für Kohlgrube/W. erzielte. Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen kurz gespielten Freistoß, den Martin Holzleitner vollendete (10.). Zehn Minuten später sorgte Peter Horvath mit einem Traumfreistoß für den dritten Treffer. Mit seinem Elfmetertreffer bescherte Horvath seinem ATSV noch vor der Pause das 0:4. Der tonangebende Stil des ATSV Kohlgrube spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Aufholjagd?

David Stastny beförderte das Leder per Elfmeter zum 1:4 des UFC Mettmach über die Linie (50.). Mit dem 1:5 von Horvath für Kohlgrube/W. war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). In der 59. Minute brachte Mettmach das Netz zum zweiten Mal zum Zappeln, Torschütze war Jakob Döhler. Mit dem Treffer zum 3:5 in der 77. Minute machte Stastny zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum ATSV Kohlgrube/Wolfsegg war jedoch weiterhin groß, und er wurde noch größer: für den sechsten Treffer des ATSV sorgte Purrer, der in Minute 84 zur Stelle war. Für das 4:6 des UFC Mettmach zeichnete Ondrej Gallik verantwortlich (85.). Zum Schluss feierte Kohlgrube/W. einen dreifachen Punktgewinn gegen das Heimteam.

Mettmach steckt weiterhin hinten fest. Auch wenn die Defensive weiterhin instabil ist, konnte sich die Offensive warmschießen und lässt die Heimsichen in der nächsten Runde auf den ersten Punktgewinn hoffen.

Der ATSV spielt weiter im Mittelfeld mit, hat aber auch die Chance ganz vorne dabei zu sein - fehlen auf den Tabellenzweiten Pattigham nur vier Punkte.

2. Klasse West: UFC Mettmach – ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, 4:6 (0:4)

7 Daniel Purrer 0:1

10 Martin Holzleitner 0:2

20 Peter Horvath 0:3

33 Peter Horvath 0:4

50 David Stastny 1:4

56 Peter Horvath 1:5

59 Jakob Doehler 2:5

77 David Stastny 3:5

84 Daniel Purrer 3:6

85 Ondrej Gallik 4:6