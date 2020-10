Zell am Pettenfirst holt in letzter Sekunde einen Punkt in Aspach-Wildenau

Details Montag, 12. Oktober 2020 11:00

Die Union Aspach-Wildenau spuckte dem SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 4:4-Remis ab. Weder besiegt noch unterlegen. Aspach/Wildenau trat gegen den Favoriten SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein.

Die Heimmannschaft geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Florian Wenninger das schnelle 0:1 für den SV Zell/Pettenfirst erzielte. Zell machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sebastian Kaiser (8.). Sebastian Baier schlug doppelt zu und glich damit für Aspach/Wildenau aus (30./38.). Philip Wenninger brachte dem Gast nach noch vor der Halbzeitpause die 2:3-Führung. Mit zwei schnellen Treffern von Baier (50.) und Patrick Kinz (56.) machte die Union Aspach-Wildenau deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für den SV Zell/Pettenfirst reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Florian Wenninger den Ball in der Nachspielzeit zum 4:4 über die Linie schob (91.) Schließlich gingen Aspach/Wildenau und Zell am Pett. mit einer Punkteteilung auseinander.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Union Aspach-Wildenau liegt nun auf Platz zwölf. In der Verteidigung von Aspach/Wildenau stimmt es ganz und gar nicht: 26 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Einen Sieg, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Aspach momentan auf dem Konto.

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst nimmt mit 16 Punkten den vierten Platz ein. Offensiv sticht der SV Zell/Pettenfirst in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 29 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Zell bisher geschlagen. Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 4:4 (2:3)

3 Florian Wenninger 0:1

8 Sebastian Kaiser 0:2

30 Sebastian Baier 1:2

38 Sebastian Baier 2:2

46 Philip Wenninger 2:3

50 Sebastian Baier 3:3

56 Patrick Kinz 4:3

91 Florian Wenninger 4:4