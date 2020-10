St. Johann/Walde obenauf im Topspiel gegen Zell am Pettenfirst

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:30

Mit Zell am Pettenfirst und St. Johann am Walde trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst schien St. Johann/W. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 3:6-Niederlage stand.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union St. Johann am Walde bereits in Front. Johannes Linecker markierte in der ersten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der dritten Minute schoss Philip Wenninger den Ausgleichstreffer für den SV Zell/Pettenfirst. Josef Linecker trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Durch ein Eigentor von Sebastian Kaiser verbesserte St. Johann/Walde den Spielstand auf 1:3 für sich (22.). Mit einem schnellen Doppelpack (37./41.) zum 1:5 schockte Jakob Berer den Gastgeber. Das überzeugende Auftreten von St. Johann/W. fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Kein Rankommen mehr

In der 65. Minute legte Manfred Schrattenecker zum 1:6 zugunsten der Union St. Johann am Walde nach. St. Johann/Walde musste den Treffer von Wenninger zum 2:6 hinnehmen (72.). Kurz vor Ultimo war noch Tinotenda Darrel Bindu zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst verantwortlich (81.). Am Schluss siegte St. Johann/W. gegen die Heimmannschaft.

Mit 26 geschossenen Toren gehört die Union St. Johann am Walde offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse West und steht deshalb am dritten Tabellenplatz.

Zell am Pettenfirst rutscht auf den fünften Platz ab, ist Offensiv aber noch aktiver als der Gast gewesen. Trotzdem reichte es in diesem Spiel nicht zum Dreier.

2. Klasse West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – Union St. Johann am Walde, 3:6 (1:5)

1 Johannes Linecker 0:1

3 Philip Wenninger 1:1

20 Josef Linecker 1:2

22 Eigentor durch Sebastian Kaiser 1:3

37 Jakob Berer 1:4

41 Jakob Berer 1:5

65 Manfred Schrattenecker 1:6

72 Philip Wenninger 2:6

81 Tinotenda Darrel Bindu 3:6