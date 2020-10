Ampflwang versetzt Pattigham/Pramet Dämpfer im Aufstiegskampf [Video]

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:35

Im Spiel der ASKÖ Raika Ampflwang gegen den USV Pattigham/Pramet gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Eizinger machte den Gästen mit seinem späten Treffer also doch noch einen Strich durch die Rechnung.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Valon Gashi sein Team in der fünften Minute. Lange währte die Freude von Pattigham/Pramet nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Zoran Radicevic den Ausgleichstreffer für Ampflwang. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Scherzer in der 18. Minute. Pattigham führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Tor Pattigh./Pramet 5

Doch noch Remis

Mit dem Tor zum 1:3 steuerte Gashi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Fabian Schneider war es, der in der 71. Minute den Ball im Tor des USV Pattigham/Pramet unterbrachte. Für die ASKÖ Raika Ampflwang reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Franz Josef Eizinger den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (93.) Am Ende stand es zwischen der Heimmannschaft und Pattigh./Pramet pari.

Die ASKÖ Ampflwang macht mit dem Unentschieden einen Platz in der Tabelle gut und hält nun bei drei Siegen, vier Remis und vier Niederlagen.

Die Gäste verlieren im Aufstiegskampf etwas an Boden und stehen mit 18 Punkten nun auf dem fünften Rang. Verloren ist jedoch noch nichts, auf den zweiten Platz fehlen nur sechs Punkte.

2. Klasse West: ASKÖ Raika Ampflwang – USV Pattigham/Pramet, 3:3 (1:2)

5 Valon Gashi 0:1

10 Zoran Radicevic 1:1

18 Michael Scherzer 1:2

50 Valon Gashi 1:3

71 Fabian Schneider 2:3

93 Franz Josef Eizinger 3:3