Riegerting legt in zweiter Halbzeit zu - und fährt mit 5:2-Sieg gegen Aspach-Wildenau heim

Details Sonntag, 05. September 2021 18:17

Für die Union Aspach-Wildenau gab es in der Partie gegen den UFC Riegerting, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Trotz eines 2:2-Pausenstands gelang den Gästen in der zweiten Spielhälfte drei Tore zum Auswärtssieg vor 220 Zusehern in der Ford Destinger-Arena Wildenau.

Samstag Nachmittag, Runde vier, Spielbegegnung Union Aspach-Wildenau gegen UFC Riegerting in der 2. Klasse West: Beide Mannschaften starteten sich vorsichtig abtastend in diese Partie. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Aldin Serdarevic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von UFC Riegerting über die Linie (17.). Matteo Pillinger erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 28 Minuten auf 2:0. Doch die erste Spielhälfte war noch nicht zu Ende und das Blatt wendete sich in den nächsten Minuten bis zu der Halbzeitpause: Ehe der Unparteiische Iljmen Kuljici die Akteure zur Pause bat, erzielte Sebastian Baier aufseiten von Union Aspach-Wildenau das 1:2 (40.). Kevin Klugsberger glich nur vier Minuten darauf für das Heimteam aus (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. 2:2 lautete der Zwischenstand, als die Spieler den Platz in Richtung der Kabinen verließen.



Drei Tore zum Auswärtssieg



Der UFC Riegerting drückte nach der Pause merklich auf das Tempo und brachte sich durch Treffer von Florian Pillinger (50.), Andreas Augustin (81.) und Jonas Feichtinger (93.) schließlich auf die Siegerstraße. Vor allem der letzte Treffer von Feichtinger nach einem hervorragenden Sololauf war eine schöne Draufgabe zu den drei Punkten, welche sich die Riegertinger nachhause mitnahmen.





Mit neun Punkten und einem knappen 12:11-Torverhältnis steht UFC Riegerting aktuell auf Tabellenplatz zwei.





Die Union Aspach-Wildenau befindet sich im Moment mit drei Punkten und einem 4:11-Torverhältnis auf dem neunten Platz.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – UFC Riegerting, 2:5 (2:2)

17 Aldin Serdarevic 0:1

28 Matteo Pillinger 0:2

40 Sebastian Baier 1:2

44 Kevin Klugsberger 2:2

50 Florian Pillinger 2:3

81 Andreas Augustin 2:4

93 Jonas Feichtinger 2:5

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!