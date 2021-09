3:0-Auswärtssieg - Pattigham/Pramet spielt bei Zell am Pettenfirst groß auf

Details Montag, 06. September 2021 09:26

Mit 0:3 verlor der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst in der Sportanlage Ungenach am vergangenen Sonntag deutlich gegen den USV Pattigham/Pramet. 115 Zuseher waren dabei vor Ort.

Am Sonntag Nachmittag kam es in der vierten Runde der 2. Klasse West zu der Spielbegegnung zwischen SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst und USV Pattigham/Pramet. Dabei gelang den Gästen aus Pattigham/Pramet ein Blitzstart: Valon Gashi traf in der sechsten Minute zur frühen 1:0-Führung. Ab der 15. Spielminute gelangen beiden Mannschaften je ein Freistoß, welcher aber kein Resultat einbrachte. Auch ein Eckball kurz vor der Pause für den Gastgeber konnte nicht verwertet werden. Bei dem Stand von 1:0 für die Gäste aus Pattigham/Pramet pfiff Schiedsrichter Josef Kloimstein zur Halbzeitpause ab.



Gäste erhöhen Spielstand



Knapp nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte erhöhte Okan Toraman in der 51. Minute auf 2:0 für USV Pattigham/Pramet. Mit dem 3:0 sicherte Gashi den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (60.). Die 0:3-Heimniederlage des SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst konnte in der letzten halben Stunde nicht mehr abgewendet werden.





Mit sechs Zählern und einem 6:10-Torverhältnis aus vier Spielen steht die Heimmannschaft momentan auf dem siebten Tabellenplatz, auf den sie durch diese Niederlage abgerutscht war.





Der USV Pattigham/Pramet stieg mit diesem Sieg nun auf den dritten Platz auf. Drei Siege und eine Niederlage bei einem 11:4-Torverhältnis schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

2. Klasse West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – USV Pattigham/Pramet, 0:3 (0:1)

6 Valon Gashi 0:1

51 Okan Toraman 0:2

60 Valon Gashi 0:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!