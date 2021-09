Gashi-Dreierpack gegen Mettmach - Pattigham/Pramet mit 6:1-Sieg

Details Samstag, 11. September 2021 14:29

Dreierpack, Doppelpack und Eigentor: Die Partie USV Pattigham/Pramet gegen UFC Mettmach in der 2. Klasse West hatte für die anwesenden 150 Zuseher in der "Baunti-Arena" Pattigham einiges zu bieten. Das Ergebnis lautete 6:1 für den aktuellen Tabellenführer.

Die ersten 45 Minuten der Begegnung zwischen USV Pattigham/Pramet gegen UFC Mettmach in der 2. Klasse West am Freitag Abend blieben torlos, als Schiedsrichter Edis Druzic zur Pause abpfiff. Dieser Zustand sollte sich allerdings in der zweiten Spielhälfte deutlich ändern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit übrigens noch nicht zu treffen.



Dreierpack, Doppelpack, Eigentor



56 Minuten mussten die Zuseher also auf den ersten Treffer warten: Für den Führungstreffer des USV Pattigham/Pramet zeichnete Valon Gashi verantwortlich (56.). UFC Mettmach geriet noch mehr in Rückstand, als Jakob Strobl für den Gastgeber auf 2:0 erhöhte (61.). Eigentor in der 63. Minute: Pechvogel Simon Augenstrasser beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem UFC Mettmach den 1:2-Anschluss. In der 72. Minute brachte Tobias Knoglinger das Netz für USV Pattigham/Pramet zum Zappeln. Doppelpack für den Tabellenprimus: Nach seinem zweiten Tor (75.) markierte Gashi wenig später seinen dritten Treffer (80.). Knoglinger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für das Heimteam (82.), für ihn war es der zweite Treffer in diesem Spiel. Am Ende kam der USV Pattigham/Pramet gegen UFC Mettmach zu einem mehr als deutlichen 6:1-Heimsieg.





Die errungenen drei Zähler gingen für USV Pattigham/Pramet einher mit der Übernahme der Tabellenführung. An der Abwehr von USV Pattigham/Pramet ist so gut wie kein Vorbeikommen: Erst fünf Gegentreffer mussten sie bislang hinnehmen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des USV Pattigham/Pramet sowie ein solides 17:5-Torverhältnis.





Mit 16 Gegentreffern ist der UFC Mettmach die schlechteste Defensivmannschaft der Liga und steht damit aktuell auf dem 12. Platz mit einem 4:16-Torverhältnis und nur einem Punkt. Wann bekommt Mettmach die Defensivprobleme in den Griff? Im Angriff des UFC Mettmach herrscht Flaute. Erst viermal brachte der Gast den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Spiele und noch kein Sieg: Mettmach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse West: USV Pattigham/Pramet – UFC Mettmach, 6:1 (0:0)

56 Valon Gashi 1:0

61 Jakob Strobl 2:0

63 Eigentor durch Simon Augenstrasser 2:1

72 Tobias Knoglinger 3:1

75 Valon Gashi 4:1

80 Valon Gashi 5:1

82 Tobias Knoglinger 6:1

