Feichtenschlager trifft doppelt - Bei 2:1-Sieg für St. Johann am Walde gegen Treubach/Roßbach

Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für die Union Treubach/Roßbach gehörig missglückt: Mit 1:2 musste man sich der Union St. Johann am Walde geschlagen geben. Hundertprozentig überzeugen konnte St. Johann/Walde dabei jedoch nicht. 150 Zuseher im Kobernaußerwald-Stadion wurden Zeuge eines Doppelpacks von Tobias Feichtenschlager für das Heimteam.

Das Spiel zwischen der Union St. Johann am Walde und der Union Treubach/Roßbach startete schon früh mit einem Tor: Die Gastgeber gerieten bereits in der neunten Minute in Rückstand, als Dominik Grabner das schnelle 1:0 für die Union Treubach/Roßbach erzielte. Treubach/Roßbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.



Rote Karte für die Gäste



Nach der Halbzeitpause schockte Tobias Feichtenschlager die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die Union St. Johann am Walde (54./61.). Dazwischen, in der 60. Minute, kassierte Jakub Dusek bei den Gästen eine Rote Karte für Beleidigung. In den 90 Minuten war die Union St. Johann am Walde im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Union Treubach/Roßbach und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.





Durch die drei Punkte gegen die Union Treubach/Roßbach verbesserte sich Union St. Johann am Walde auf Platz acht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.





Die Union Treubach/Roßbach muss sich zweifellos um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt man zurzeit weiterhin den 13. Tabellenplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits elf Gegentreffer fing. Einen klassischen Fehlstart legte die Union Treubach/Roßbach hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

2. Klasse West: Union St. Johann am Walde – Union Treubach/Roßbach, 2:1 (0:1)

9 Dominik Walter Grabner 0:1

54 Tobias Feichtenschlager 1:1

61 Tobias Feichtenschlager 2:1

