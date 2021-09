Zell am Pettenfirst bejubelt 1:0-Sieg bei Aspach-Wildenau

Details Sonntag, 12. September 2021 20:33

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Union Aspach-Wildenau davon. Einen packenden Auftritt legte der SV Zell am Pettenfirst dabei jedoch nicht hin. 90 Zuseher waren in der Ford Destinger-Arena Wildenau dabei.

Valentin Brand war es, der in der 29. Minute den Ball im Tor von Union Aspach-Wildenau unterbrachte. Letztendlich hatte SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.





Union Aspach-Wildenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber aktuell den zehnten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte Aspach-Wildenau bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang fünf mit neun Punkten und einem 7:10-Torverhältnis. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zell am Pettenfirst.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 0:1 (0:1)

29 Valentin Brand 0:1

