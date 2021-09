Treubach/Roßbach weiterhin punktelos - nach 2:3 gegen Bruckmühl

Details Montag, 27. September 2021 13:34

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Union Bruckmühl und Union Treubach/Roßbach an diesem siebten Spieltag der 2. Klasse West. Nach dieser Niederlage vor 100 Zusehern auf dem Sportplatz Thomasroith bleiben die Gäste weiterhin ohne Erfolg.

Zur Halbzeit war die Partie zwischen Union Bruckmühl und Union Treubach/Roßbach am Sonntagnachmittag noch vollkommen offen: 0:0 lautete das Zwischenresultat in der Pause. Es dauerte 56 Spielminuten ehe in dieser Begegnung das erste Tor fiel, als Rene Haslinger für die Hausherren zur Führung einnetzte. Martin Bachmayr machte in der 63. Minute das 2:0 für Union Bruckmühl perfekt. Jakub Dusek verkürzte für die Union Treubach/Roßbach später in der 72. Minute per Elfmeter auf 1:2. Dominik Purrer schoss die Kugel zum 3:1 für seine Bruckmühler über die Linie (85.). In den letzten Spielminuten kam durch den Anschlusstreffer von Florian Bernroitner zum 2:3 aus Gästesicht noch einmal Spannung auf. Doch diesem Tor folgte kein weiteres und so pfiff Referee Florian Klaffenböck bei einem 3:2-Stand für Union Bruckmühl ab.





Der Gewinner Union Bruckmühl liegt nach diesem Sieg weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Klasse West, nämlich mit einem 18:10-Torverhältnis und 15 Punkten. Die aktuelle Bilanz nach sieben Runden lautet: fünf Siege und zwei Niederlagen.



Bei Verlierer Union Treubach/Roßbach sieht es hingegen so aus: mit einem 10:18-Torverhältnis und weiterhin punktelos liegen sie nach sechs Niederlagen auf dem letzten Platz.





2. Klasse West: Union Bruckmühl – Union Treubach/Roßbach, 3:2 (0:0)

56 Rene Haslinger 1:0

63 Martin Bachmayr 2:0

72 Jakub Dusek 2:1

85 Dominik Purrer 3:1

89 Florian Bernroitner 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!