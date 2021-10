Riegerting nicht zu stoppen - 3:0-Auswärtserfolg bei Mettmach

Details Montag, 04. Oktober 2021 17:25

UFC Riegerting bleibt mit einem 3:0-Auswärtssieg bei UFC Mettmach weiterhin erfolgreich und somit auf dem zweiten Tabellenplatz der 2. Klasse West. Vor 200 Zusehern in der Rabler Kälte-Arena erzielten am Sonntag Michael Puttinger zwei und Moritz Puttinger ein Tor.

Für den Führungstreffer des UFC Riegerting zeichnete Moritz Puttinger verantwortlich (32.). In der 39. Minute sah Tobias Wageneder von UFC Mettmach für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte von Referee Bernhard Billinger. Die Gäste aus Riegerting nahmen die knappe 1:0-Führung mit in die Kabine zur Halbzeitpause.



Drei Mal Gelb-Rot



Zehn Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte war Michael Puttinger für das 2:0 aus Gästesicht verantwortlich (55.) In der 64. Minute kassierte Hubert Erlinger für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte sowie auf der anderen Seite Ondrej Gallik für eine Unsportlichkeit (73.) Danach erhöhte Michael Puttinger mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 für UFC Riegerting (77.) Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für UFC Riegerting, welcher die Gäste weiter im Titelrennen in guter Position hält.





UFC Mettmach rutschte durch diese Niederlage auf den 13. Platz zurück und befindet sich dort aktuell mit einem 7:27-Torverhältnis und einem Punkt. Die Bilanz nach acht Runden lautet: ein Unentschieden und sieben Niederlagen.





UFC Riegerting lächelt währenddessen vom zweiten Rang herab und steht dort im Moment mit einem 19:12-Torverhältnis und 18 Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen: sechs Siege und eine Niederlage.





2. Klasse West: UFC Mettmach – UFC Riegerting, 0:3 (0:1)

32 Moritz Puttinger 0:1

55 Michael Puttinger 0:2

77 Michael Puttinger 0:3

